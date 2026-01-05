মঙ্গলবার, ০৬ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:৩১ পূর্বাহ্ন
স্বাস্থ্য

প্যাথলজি-রেডিওলজি রিপোর্টে চিকিৎসকের হাতের সই বাধ্যতামূলক 

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারী, ২০২৬
প্যাথলজি-রেডিওলজি রিপোর্টে চিকিৎসকের হাতের সই বাধ্যতামূলক 


ঢাকা: প্যাথলজি ও রেডিওলজি রিপোর্টে প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের জন্য আবেদনে উল্লিখিত প্যাথলজি বিশেষজ্ঞ বা রেডিওলজি বিশেষজ্ঞ অথবা মেডিকেল অফিসারের নিজ হাতের সই বাধ্যতামূলক থাকতে হবে। এই আদেশ শুধুমাত্র বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য।

সোমবার (৫ ডিসেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ) ডা. আবু হোসেন মো. মঈনুল আহসান স্বাক্ষরিত এক নির্দেশনায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যে চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞ রিপোর্টে সই করবেন, তিনি অবশ্যই বিএমডিসির রেজিস্টার্ড মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। এছাড়া, লাইসেন্সের জন্য আবেদনকৃত বিশেষজ্ঞ বা মেডিকেল অফিসারের সই ছাড়া কোনো রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য হবে না। এর মাধ্যমে রোগীর জন্য নির্ভরযোগ্যতা এবং স্বাস্থ্যসেবার মান নিশ্চিত করা হবে।

প্যাথলজিক্যাল ল্যাব এর জন্য জরুরি নির্দেশনাসমূহ হলো-

  • প্যাথলজি ও রেডিওলজি রিপোর্টে প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের জন্য আবেদনে উল্লিখিত প্যাথলজি বিশেষজ্ঞ-রেডিওলজি বিশেষজ্ঞ-মেডিকেল অফিসার এর নিজ হস্তে প্রদত্ত সই থাকতে হবে।
  • প্যাথলজি ও রেডিওলজি রিপোর্টে ইলেকট্রনিক সই বা অনলাইন রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য নয়।
  • ট্রেড লাইসেন্সে উল্লিখিত ঠিকানা ছাড়া অন্য স্থাপনা হতে নমুনা সংগ্রহ বা স্যাম্পল কালেকশান) করা যাবে না।
  • অটো জেনারেটেড রিপোর্ট ভেরিফাই করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সইসহ রিপোর্ট করতে হবে।
  • রিপোর্ট স্বাক্ষরকারী চিকিৎসকগণকে বিএমডিসি রেজিস্ট্রার্ড মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট হতে হবে।
  • প্যাথলজি ল্যাবরেটরি মেশিন এর নিয়মিত ক্যালিব্রেশন করে নিতে হবে।
  • ল্যাব এ রেজিষ্ট্রার মেইনটেইন করতে হবে। ল্যাব পরীক্ষার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
  • ল্যাব এর বর্জ্য যথাযথভাবে অপসারণ করতে হবে।
  • সকল যন্ত্রপাতি ও রি-এজেন্ট এর ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন গাইডলাইন ফর মেডিকেল ডিভাইসেস বাংলাদেশ -২০২৫ অনুসরণ করতে হবে।





