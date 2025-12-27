ঢাকা: দীর্ঘ ১৭ বছর পর রাজধানীর ধানমন্ডিতে নিজ শ্বশুরবাড়ি ‘মাহবুব ভবন’-এ গিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে গুলশানের বাসভবন থেকে সড়কপথে তিনি সেখানে পৌঁছান।
এরই মধ্যে ওই বাড়ির কয়েকটি বিড়াল আদর করছেন তারেক রহমান এমন একটি ছবি বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে পোস্ট করা হয়। আর ক্যাপশনে লিখা হয়— ‘প্রাণিপ্রেমী তারেক রহমান। ছবিটি দেখে মন্তব্যের ঘরে প্রশংসা করছেন নেটিজেনরা।
ওই ছবিতে দেখা যায়, বিড়ালগুলো ছোট একটি ঘরের মতো, সেখানে আছে। ঘরটির সামনের দিকে জাল দিয়ে আটকানো। জালের ফাঁক দিয়ে হাত দিয়ে বিড়ালগুলোকে আদর করছেন তারেক রহমান।
মারুফ হোসেন নামে একজন ওই পোস্টের মন্তব্যের ঘরে লিখেন, ‘বাংলাদেশের জনগণের পাশাপাশি প্রাণীদের ভালবাসে জনাব তারেক রহমান।’
জাহিদুল ইসলাম সৈকত নামে একজন লিখেন, ‘যদি ক্ষমতায় আসেন আশাকরি প্রাণীকল্যাণ আইন সংশোধন, কাটাবন ভেঙ্গে দেওয়া ও চিরিয়াখানার পরিবর্তে ইকো পার্কের ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করবেন।
সাব্বির হোসেন নামে আরেকজন লিখেন, যতটুকু জানি, আপনি বাংলাদেশ অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ারের পৃষ্ঠপোষক। আপনি যদি আমাদের কাজে এগিয়ে আসেন তাহলে আমরা একটা ভালো ব্যাকাপ পাব, যারা বিড়াল নিয়ে কাজ করি।’
মিনহাজ রহমান চৌধুরী লিখেন, ‘বাংলাদেশের সাধারণ জনগণও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে প্রাণী সমতুল্য। আমি চাই লিডার যেন এই জনপদের মানুষগুলোকে নূন্যতম প্রাণির অধিকারটুকু দেন।’
এছাড়া তারেক রহমানের পরিবারেরও ‘জেবু’ নামের একটি পোষা বিড়াল রয়েছে। তারেকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে ঢাকায় এসেছে বিড়ালটিও।
এর আগে, গত ২৫ ডিসেম্বর দীর্ঘ নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফেরেন তারেক রহমান। ওইদিন বেলা ১১টা ৩৯ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে তিনি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।
বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার পর জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েতে আয়োজিত এক বিশাল গণসংবর্ধনায় লাখ-লাখ কর্মী ও সমর্থকের উদ্দেশে ভাষণ দেন তিনি। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে তিনি সরাসরি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান এবং সেখানে চিকিৎসাধীন মা ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করেন।