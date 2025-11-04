প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি
অবিলম্বে নেসকোর প্রিপেইড মিটার সংযোগ বন্ধের দাবিতে রাজশাহীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরে অংশগ্রহণকারীরা জেলা প্রশাসক বরাবর একটি স্মারকলিপি জমা দেন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ‘সচেতন রাজশাহীবাসী’-এর ব্যানারে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
বক্তারা বলেন, প্রিপেইড মিটার সংযোগের কারণে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ওভারলোড হলে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়, লো ব্যাটারির কারণে মিটার লক হয়ে পড়ে, ভুল বা পুরনো টোকেন লোড করলে মিটার কাজ করে না—এসব সমস্যায় ভোগান্তি বাড়ছে। এছাড়া বেশি ভোল্টেজের কারণে মিটার ট্রিপ করে এবং চার্জ দেওয়ার পর সংযোগ পুনরুদ্ধার করাও কঠিন হয়ে পড়ছে। অনেক গ্রাহক অতিরিক্ত বিল ও রিচার্জের বাড়তি খরচেরও অভিযোগ তুলেছেন।
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া এম এ সবুর নামের এক ব্যক্তি বলেন, “আগামী সাত দিনের মধ্যে প্রিপেইড মিটার সংযোগ বন্ধ করতে হবে, বিদ্যুতের স্ল্যাব সমন্বয় করতে হবে, ডিমান্ড চার্জ বাতিল করতে হবে এবং নতুন সংযোগে জটিলতা দূর করতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।”
এ সময় আরও বক্তব্য দেন রাজশাহী নগর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক খায়রুল ইসলাম, রাজপাড়া থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন হোসেন, সমাজসেবক এ বি সিদ্দিক এবং ২ নম্বর ওয়ার্ড শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।