শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
ফরিদপুর জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি নাসির গ্রেফতার

আগস্ট ৯, ২০২৫ ৩:৫১ অপরাহ্ণ
ফরিদপুর জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি নাসির গ্রেফতার


ফরিদপুর: ঢাকার পল্লবীতে বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে লাঞ্ছিত হয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয় জেলা শ্রমিকলীগ নেতা গোলাম মোহাম্মদ নাসিরকে। পরে শনিবার ফরিদপুর কোতয়ালি থানা পুলিশ তাকে ফরিদপুরে নিয়ে আসে। এরপর বেলা ১১টায় আদালতে পাঠানো হয়।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় আফতাবনগর এলাকায় স্থানীয় জনতার রোষানলে পড়েন ওই নেতা। পরে তাকে পুলিশ উদ্ধার করে পল্লবী থানায় নিয়ে যায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফরিদপুর কোতয়ালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আসাদ উজ্জামান।

গ্রেফতার গোলাম মোহাম্মদ নাসির ফরিদপুর জেলার শ্রমিক লীগের সভাপতি ছিলেন, তার বোন মাহমুদা বেগম জেলা মহিলা লীগের সভাপতি।

ওসি বলেন, ‘নাসিরকে আটকের খবর পেয়ে আমরা পল্লবী থানায় যোগাযোগ করে তাকে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় নিয়ে আসি।’

পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে কোর্টে পাঠানো হয়। কোতয়ালি থানা পুলিশের পক্ষ থেকে আমরা সাতদিনের রিমান্ডের দাবি জানিয়েছিলাম। আদালত শুনানি করেনি। পরবর্তী তারিখে এ বিষয়ে শুনানি করা হবে।’

ফরিদপুর কোর্ট ইন্সপেক্টর নাজনীন খানম জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুজাহিদুল ইসলামের বাদী হয়ে দায়ের করা মামলার অন্যতম আসামি নাসির।

ফরিদপুরের জুডিশিয়াল আদালতের বিচারক আসিফ এলাহীর বিশেষ কোর্টে তোলা হলে আদালত নাসিরকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।





