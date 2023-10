বছর মাতিয়ে রাখছে ‘এই’ অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার গেমগুলি, একটাও খেলেছেন কি? 5 action adventure games that are worth playing this year – News18 Bangla

এই বছর চালু হওয়া ভিডিও গেমের অনেকগুলোই উচ্চ রেটিং পেয়েছে, যা ২০২৩ সালকে গেমারদের জন্য একটি দুর্দান্ত বছর বানিয়েছে। প্লেস্টেশন, এক্সবক্স এবং নিন্টেন্ডোর জন্য শুধুমাত্র প্রথম পক্ষের গেমগুলিই চিত্তাকর্ষক নয়, তৃতীয় পক্ষের গেমগুলিও একই ভাবে সমাদৃত হয়েছে। এই তালিকায় পাঁচটি অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার গেম রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে পুরনো এবং নতুন উভয় গেম। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এই বছরের সেরা কয়েকটি অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার গেম।

FINAL FANTASY XVI – PS5 –

কেউ যদি স্কোয়ার এনিক্সের ফাইনাল ফ্যান্টাসি সিরিজে যেতে চান তাহলে এই ফাইনাল ফ্যান্টাসি XVI গেম খেলতে পারেন। সিরিজের অন্যান্য গেমগুলির মতো, এটিতে একটি স্বতন্ত্র গল্প রয়েছে এবং গেমারদের আগে এর কোনও গেম খেলার প্রয়োজন নেই। গেমটি গল্পের লাইন এবং গেমপ্লে উভয় ক্ষেত্রেই বেশ আকর্ষণীয় বলে মনে করা হচ্ছে। এটি ক্লাইভ রসফিল্ডের গল্প বলে, যিনি ভ্যালিস্থিয়ার সমস্ত মাদার ক্রিস্টালগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। কেউ যদি মহাকাব্যের মতো যুদ্ধ, দুর্দান্ত লড়াই এমন একটি গল্পরেখা চান যা টুইস্ট এবং টার্নে পূর্ণ, যা গেম অফ থ্রোনসের কথা মনে করিয়ে দেয়, তাহলে অবশ্যই FINAL FANTASY XVI – PS5 খেলা উচিত।

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM – NINTENDO SWITCH –

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ২০১৭ সালের গেম অফ দ্য ইয়ারের সিক্যুয়েল, যা টিয়ার্স অফ দ্য কিংডম হাইরুলের বিস্তৃত জগতে গেমারদের নিয়ে যায়। একটি আধুনিক জেল্ডা গেম হিসাবে, গেমাররা গেমটিতে কী করতে পারে তার সম্ভাবনাগুলি অফুরন্ত। একটি রকেট-যান হাইব্রিড ব্যবহার করে কিছু বোকোব্লিনকে পরাস্ত করা যেতে পারে। এই গেমে লিঙ্ক হওয়ার সুবিধা রয়েছে এবং গেমটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রেথ অফ দ্য ওয়াইল্ডের একই সূত্রের উপর ভিত্তি করে, টিয়ার্স অফ দ্য কিংডম জিনিসগুলিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় এবং গেমারদের আরও বেশি কিছু করার অনুমতি দেয়। গেমটি প্রচুর পরিমাণে সামগ্রী সরবরাহ করে।

HOGWARTS LEGACY – PC, PS5/PS4, XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, NINTENDO SWITCH –

কেউ যদি একজন পটারহেড হন, তাহলে খেলার জন্য একটি নতুন গেম খুঁজতে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কারণ Hogwarts Legacy এমন একটি গেম যা তাঁদের খেলা উচিত। এতে রয়েছে Hogwarts Castle, Hogsmeade, Gringotts bank-এর মতো জায়গা থেকে নিষিদ্ধ বন। এই গেমটি মজাদার যুদ্ধের অফার করে যা অনেক কিছুর সমন্বয় করে তৈরি। যদিও এটি একটি আরপিজি, গেমটির গল্পের লাইনটি বেশ আকর্ষণীয়। কেউ হ্যারি পটারের ভক্ত না হলেও, হগওয়ার্টস লিগ্যাসির জগত তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে।

GOD OF WAR RAGNAROK – PS5/PS4 –

২০১৮ এর গড অফ ওয়ার-এর প্রত্যক্ষ সিক্যুয়েল, Ragnarok-এ Kratos এবং Atreus-এর নর্স প্যান্থিয়ন-এর সঙ্গে থর এবং ওডিন স্বয়ং অলফাদার-এর সঙ্গে দেখা করে। এটি উচ্চ এবং একটি আকর্ষণীয় গল্প। গল্পটি কেবল গেমারদের আঁকড়ে ধরে না, এর গভীরতর যুদ্ধ ব্যবস্থা সকলকে মুগ্ধ করে। কেউ যদি PS4 বা PS5-এর মালিক হন, তাহলে তাঁর অবশ্যই এটি খেলা উচিত। কেউ যদি ২০১৮ সালে গেমটি না খেলে থাকেন, তাহলে তাঁর এখনই একবার এই গেম ট্রাই করে দেখা উচিত।