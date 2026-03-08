রবিবার, ০৮ মার্চ ২০২৬, ০২:২৮ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ

বাকেরগঞ্জে মেয়র প্রার্থী বিএনপি নেতা হারুন সিকদারের উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল

  আপডেট সময়: রবিবার, ৮ মার্চ, ২০২৬
বাকেরগঞ্জে মেয়র প্রার্থী বিএনপি নেতা হারুন সিকদারের উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল

মোঃ সুমন ভূঁইয়া-

বরিশালের বাকেরগঞ্জে পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আলহাজ্ব হারুন সিকদারের উদ্যোগে দোয়া মিলাদ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৭ মার্চ) বিকেলে পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ ও ৭ নং ওয়ার্ডের কাজী বাড়ি জামে মসজিদে এ দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার মাহফিলে বক্তব্য দিতে গিয়ে আলহাজ্ব হারুন সিকদার বলেন, “আগামী পৌরসভা নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতে তিনি মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

তিনি নির্বাচিত হতে পারলে বাকেরগঞ্জ পৌরসভাকে একটি আধুনিক, পরিকল্পিত ও বৈষম্যহীন মডেল পৌরসভা হিসেবে গড়ে তুলবেন।

তিনি জানান, নাগরিক ভোগান্তি কমাতে পৌরসভার সেবাগুলোকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আনা হবে। জন্মনিবন্ধন,হোল্ডিং ট্যাক্স,ট্রেড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন সেবা অনলাইনে সহজলভ্য করার উদ্যোগ নেওয়া হবে, যাতে সাধারণ মানুষ ঘরে বসেই প্রয়োজনীয় সেবা পেতে পারেন।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আলিম জোমাদ্দার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন মাঝি, সাবেক সভাপতি বাবুল গাজী, ভরপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আলাউদ্দিন মোল্লা, শিক্ষক নেতা বাবুল ফকির, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মশিউর রহমান প্রমূখ সহ স্থানীয় জনসাধারণ চালাও বিভিন্ন পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার মাহফিলে দেশ ও জাতির কল্যাণ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুদৃঢ়করণ এবং বিশেষ করে বাকেরগঞ্জ পৌরসভাধীন সর্বস্তরের জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

