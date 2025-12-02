বিদায় নিলেন পুলিশ কমিশনার আবু সুফিয়ান

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহীর জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩২তম পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান বদলিজনিত বিদায় নিয়েছেন। রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে আরএমপি সদর দপ্তরের সভাকক্ষে তাঁর বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।
২০২৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আরএমপির ৩২তম পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আবু সুফিয়ান। দায়িত্বকালীন সময়ে দক্ষ নেতৃত্ব, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার মাধ্যমে মহানগরের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
তাঁর নেতৃত্বে রাকসু নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হয়, শারদীয় দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে উদযাপিত হয় এবং বিশেষ অভিযানে অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার, কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রণ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামি গ্রেপ্তারসহ নানা সাফল্য অর্জিত হয়। ৫ আগস্টের সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত পুলিশ স্থাপনা পুনর্নির্মাণ কাজও তাঁর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।
জনসেবায় নেওয়া
উদ্যোগগুলোর মধ্যে ছিল অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতি ও কালচারাল ক্লাব প্রতিষ্ঠা, আরএমপি তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু এবং হারানো মোবাইল উদ্ধার করে মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া- যা সাধারণ মানুষের প্রশংসা কুড়ায়।
বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নবনিযুক্ত পুলিশ কমিশনার ড. মো. জিল্লুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন, রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) নাজমুল হাসান, অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর) মোহাম্মদ খোরশেদ আলমসহ আরএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।