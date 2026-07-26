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ভিডিও নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে— দাবি প্রতিমন্ত্রী ইশরাকের

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  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৭ জুলাই, ২০২৬
  • ৩১ সময় দেখুন
ভিডিও নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে— দাবি প্রতিমন্ত্রী ইশরাকের


ঢাকা: সংসদ ভবন এলাকায় নবনিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান শেষে ঘটে যাওয়া একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালানো হচ্ছে বলে দাবি করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য ইশরাক হোসেন।

রোববার (২৬ জুলাই) রাতে প্রতিমন্ত্রীর প্রেস কর্মকর্তা মাহফুজ কবির মুক্তার সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নবনিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে হঠাৎ তর্ক-বিতর্ক ও হাতাহাতির মতো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে এগিয়ে যান এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে অবরুদ্ধ রাস্তা যান চলাচলের উপযোগী করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগিতা করেন।

এতে আরও বলা হয়, বিবাদমান দুই পক্ষকে সংঘর্ষ থেকে বিরত রাখতে প্রতিমন্ত্রী তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দূরত্ব সৃষ্টি করেন এবং পরে উভয়পক্ষকে স্থান ত্যাগের নির্দেশ দেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওকে কেন্দ্র করে একটি মহল ঘটনাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে এবং প্রতিমন্ত্রীর ভূমিকা সম্পর্কে ভুল বার্তা ছড়াচ্ছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পাশাপাশি, কিছু গণমাধ্যম বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করে অরুচিকর ভাষায় শিরোনাম করেছে বলেও দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন সবসময় যেকোনো মূল্যে শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ছাড়া, অনাকাঙ্ক্ষিত এ ঘটনার পেছনে কোনো উসকানি বা পরিকল্পিত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সবশেষে, বিভ্রান্তিকর তথ্য ও গুজবে কান না দিয়ে দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।





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