বুধবার, ০৪ মার্চ ২০২৬, ০৪:৫২ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Hailey Bieber Reveals ‘Surprise’ Pregnancy, Opens Up About Miscarriage Risk | Hollywood News খেলাকে কেন্দ্র করে যুবক নিহতের তিন আসামি চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার দুর্গাপুরে ভিজিএফ কার্ড না দিয়ে বৃদ্ধাকে মারধর শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি ফুটেছে বুনোফুল ‘ভাট’ মুগ্ধতায় পথচারীরা সাংসদ নাসের রহমানের সাথে ভারতের সহকারী হাইকমিশনারের বৈঠক কর্ণফুলীতে ২ দোকানীকে ৩০০০ টাকা জরিমানা ওমরাহ পালন করতে যাচ্ছেন জামায়াত আমির India’s Lakshya Sen pulls off upset, beats China’s Shi Yu Qi at All England Open Badminton Championships | Badminton News ফেসবুক স্টোরির ভুল পোস্ট দ্রুত সরিয়ে ফেলার উপায়
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ৪ মার্চ, ২০২৬
  • ৫৮ সময় দেখুন
শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি

বিশেষ প্রতিনিধি:
শরীয়তপুরে সংঘবদ্ধ মানবপাচার চক্রের বিরুদ্ধে ভয়াবহ প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে অন্তত ৩০টি পরিবারকে জিম্মি করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে শরীয়তপুর সদর উপজেলার আংগাড়িয়া ইউনিয়নের নুরুজ্জামান বেপারী ও কুদ্দুস জমাদারকে।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর অভিযোগ, চক্রটি প্রথমে সহজ-সরল ও নিম্নআয়ের পরিবারগুলোকে টার্গেট করে। উন্নত দেশে চাকরি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রলোভন দেখিয়ে তরুণদের বিদেশে পাঠানোর কথা বলে মোটা অংকের টাকা নেয়। পরে তাদেরকে বিভিন্ন দালাল ও আন্তর্জাতিক মানবপাচার চক্রের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিদেশে নেওয়ার পর পরিবারগুলোর কাছে ভিডিও কলের মাধ্যমে নির্যাতনের দৃশ্য দেখিয়ে আরও টাকা দাবি করা হয়। সন্তানদের বাঁচাতে পরিবারগুলো শেষ সম্বল জমি-জমা, গবাদিপশু ও স্বর্ণালংকার বিক্রি করে চক্রের হাতে তুলে দেয় লাখ লাখ টাকা। কিন্তু তাতেও মিলেনি মুক্তি—অনেকেই এখনও নিখোঁজ।

আংগাড়িয়া ইউনিয়নের হারুন বেপারীর ছেলে সাইফুল ইসলামকে উন্নত দেশে পাঠানোর কথা বলে তিন বছর আগে ৩৩ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় অভিযুক্তরা—এমন অভিযোগ পরিবারের। এরপর থেকে সাইফুল ইসলামের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ সন্তানের খোঁজ না পেয়ে পরিবারটি মানবেতর জীবনযাপন করছে।

ভুক্তভোগীরা জানান, তারা শরীয়তপুরের মানবপাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করলেও আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে অভিযুক্তরা বারবার পার পেয়ে যাচ্ছে। বরং মামলা করায় উল্টো ভুক্তভোগী পরিবারগুলোকে হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগও উঠেছে।

নিখোঁজ সন্তানদের সন্ধান ও প্রতারিত অর্থ ফেরত পেতে একাধিক মামলা করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো। তারা সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন—অভিযুক্ত নুরুজ্জামান বেপারী ও কুদ্দুস জমাদারকে দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং নিখোঁজ যুবকদের উদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

এলাকাবাসীর মতে, মানবপাচার চক্রের এই ভয়াল থাবা থামাতে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ জরুরি। নইলে আরও বহু পরিবার সর্বস্বান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Hailey Bieber Reveals ‘Surprise’ Pregnancy, Opens Up About Miscarriage Risk | Hollywood News

Hailey Bieber Reveals ‘Surprise’ Pregnancy, Opens Up About Miscarriage Risk | Hollywood News

খেলাকে কেন্দ্র করে যুবক নিহতের তিন আসামি চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার

খেলাকে কেন্দ্র করে যুবক নিহতের তিন আসামি চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার

দুর্গাপুরে ভিজিএফ কার্ড না দিয়ে বৃদ্ধাকে মারধর

দুর্গাপুরে ভিজিএফ কার্ড না দিয়ে বৃদ্ধাকে মারধর

ফুটেছে বুনোফুল ‘ভাট’ মুগ্ধতায় পথচারীরা

ফুটেছে বুনোফুল ‘ভাট’ মুগ্ধতায় পথচারীরা

সাংসদ নাসের রহমানের সাথে ভারতের সহকারী হাইকমিশনারের বৈঠক

সাংসদ নাসের রহমানের সাথে ভারতের সহকারী হাইকমিশনারের বৈঠক

কর্ণফুলীতে ২ দোকানীকে ৩০০০ টাকা জরিমানা

কর্ণফুলীতে ২ দোকানীকে ৩০০০ টাকা জরিমানা

ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে পঁচা মাংস বিক্রির অভিযোগে প্রতিষ্ঠান সিলগালা
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি বিক্রি: যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি বিক্রি: যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
গোদাগাড়ীতে ৮ কেজি গান পাউডার উদ্ধার
গোদাগাড়ীতে ৮ কেজি গান পাউডার উদ্ধার
পার্বত্য চট্টগ্রামে ১২৬ বছরের শাসনবিধি বাতিলসহ ৭ দফা দাবিতে পিসিএনপি’র স্মারকলিপি
পার্বত্য চট্টগ্রামে ১২৬ বছরের শাসনবিধি বাতিলসহ ৭ দফা দাবিতে পিসিএনপি’র স্মারকলিপি
কমলগঞ্জের কৃতী সন্তান মাহবুবুল শ্রম ও কর্মসংস্থানের একান্ত সচিবে পদায়িত
কমলগঞ্জের কৃতী সন্তান মাহবুবুল শ্রম ও কর্মসংস্থানের একান্ত সচিবে পদায়িত
পদ্মার পাড়ে তরুণ তরুণীকে জিম্মি করে ছিনতাই
পদ্মার পাড়ে তরুণ তরুণীকে জিম্মি করে ছিনতাই
অনিয়ম দুর্নীতিতে সিলেটের ৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাডস্ স্কুল এন্ড কলেজের স্থান
অনিয়ম দুর্নীতিতে সিলেটের ৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাডস্ স্কুল এন্ড কলেজের স্থান
বিদেশি সিগারেটসহ আটক-১
বিদেশি সিগারেটসহ আটক-১
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST