রবিবার, ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ১০:২৩ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Rising Stars Asia Cup: Vaibhav Suryavanshi turns up the heat with 45 off 28 against Pakistan Shaheens | Cricket News Ankita Lokhande Wishes Sushant Singh Rajput’s Sister Shweta On Birthday, Calls Her The ‘Most Beautiful Woman’ | Television News শেখ হাসিনার রায় ঘিরে ট্রাইব্যুনালে সেনা মোতায়েন চেয়ে চিঠি Bigg Boss Tamil 9: ‘Watermelon Star’ Diwakar Evicted After Controversial Remark Sparks Backlash | Tamil Cinema News No handshake! India A skip handshakes with Pakistan Shaheens at Rising Stars Asia Cup | Cricket News When Shehnaaz Gill’s Tribute To Sidharth Shukla With ‘Tu Yaheen Hai’ Left The Internet Emotional | Watch IND vs SA: ‘Can’t call ourselves top Test side’ – Ex-cricketers hit out after India’s defeat in Kolkata | Cricket News ‘স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে’ ‘Nepotism Can Get A Debut, Not A Life-Long Career’: Kareena Kapoor | Bollywood News মুসলিম লীগের সভাপতি পদে জুবায়েদা কাদের চৌধুরী পুনঃনির্বাচিত
প্রচ্ছদ
জাতীয়, সর্বশেষ সংবাদ

শেখ হাসিনার রায় ঘিরে ট্রাইব্যুনালে সেনা মোতায়েন চেয়ে চিঠি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৪ সময় দেখুন
শেখ হাসিনার রায় ঘিরে ট্রাইব্যুনালে সেনা মোতায়েন চেয়ে চিঠি


ইউনাইটেড নিউজ ২৪ ডেস্ক ::

মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পর্যাপ্তসংখ্যক সেনাসদস্য মোতায়েন করে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

গতকাল শনিবার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে সেনাসদরে এ চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আজ রোববার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন সূত্র চিঠি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সূত্র বলছে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও মামলাটির সংবেদনশীলতার কারণে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় যেকোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যার কারণে আগামীকাল সোমবার পর্যাপ্তসংখ্যক সেনাসদস্য মোতায়েন করতে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

এর আগে এই মামলায় রায়ের তারিখ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবারও সেনা মোতায়েন করতে চিঠি দেওয়া হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে। সেই অনুযায়ী সেনাও মোতায়েন করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ও ট্রাইব্যুনালে।


Print Friendly, PDF & Email



Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Ankita Lokhande Wishes Sushant Singh Rajput’s Sister Shweta On Birthday, Calls Her The ‘Most Beautiful Woman’ | Television News

Ankita Lokhande Wishes Sushant Singh Rajput’s Sister Shweta On Birthday, Calls Her The ‘Most Beautiful Woman’ | Television News

Bigg Boss Tamil 9: ‘Watermelon Star’ Diwakar Evicted After Controversial Remark Sparks Backlash | Tamil Cinema News

Bigg Boss Tamil 9: ‘Watermelon Star’ Diwakar Evicted After Controversial Remark Sparks Backlash | Tamil Cinema News

When Shehnaaz Gill’s Tribute To Sidharth Shukla With ‘Tu Yaheen Hai’ Left The Internet Emotional | Watch

When Shehnaaz Gill’s Tribute To Sidharth Shukla With ‘Tu Yaheen Hai’ Left The Internet Emotional | Watch

‘স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে’

‘স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে’

‘Nepotism Can Get A Debut, Not A Life-Long Career’: Kareena Kapoor | Bollywood News

‘Nepotism Can Get A Debut, Not A Life-Long Career’: Kareena Kapoor | Bollywood News

মুসলিম লীগের সভাপতি পদে জুবায়েদা কাদের চৌধুরী পুনঃনির্বাচিত

মুসলিম লীগের সভাপতি পদে জুবায়েদা কাদের চৌধুরী পুনঃনির্বাচিত

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST