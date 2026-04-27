শ্রীবরদীতে প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে ধান বীজ ও সার বিতরণ

রিয়াদ আহাম্মেদ, শেরপুর:
শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলায় ২০২৫–২৬ অর্থবছরে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় খরিপ-১ মৌসুমে আউশ ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে উফশী ধান বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার (২৭ এপ্রিল) দুপুর ১২টার সময় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে শ্রীবরদী উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয়।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মাহমুদুল হাসান আকন্দ-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি (এসিল্যান্ড) হাসিব-উল-আহসান।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুর রহিম দুলাল, সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল মামুন দুলাল, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল আলম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ইয়াসিন আলী, শশাঙ্ক শেখর ঘোষ, মাধ্যমিক একাডেমিক সুপারভাইজার মো. মোশাররফ হোসেন, গণমাধ্যমকর্মী ও কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
অনুষ্ঠানে উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত ৬৫০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে ৫ কেজি করে উফশী ধান বীজ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও প্রত্যেক কৃষককে ধান বীজের পাশাপাশি ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি রাসায়নিক সার প্রদান করা হয়।