শনিবার, ০৭ মার্চ ২০২৬, ০৮:১৩ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
শ্রীমঙ্গলে নাচে গানে রঙের মেলা হলি উৎসব হাকালুকি হাওরে সূর্যমুখী চাষে কৃষকের স্বস্তি ঢাকায় ঠাকুরগাঁও বালীয়াডাঙ্গী উপজেলা সমিতির ইফতার মাহফিল আমি প্রমাণ করতে পারব আপনারা কারচুপি করেছেন: মির্জা আব্বাস Dhurandhar 2 Trailer To Release On March 7; Mandana Karimi Says She’s ‘Banned’ In Iran | Bollywood News ‘Look in the mirror’: Former England pacer questions Jos Buttler’s future after T20 World Cup flop | Cricket News দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে বিপুল মাদক ও অবৈধ ওষুধ জব্দ কর্ণফুলীতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং বিশিষ্টজনের সম্মানে জামায়াতের ইফতার মাহফিল টাঙ্গাইলে রুর‌্যাল জানালিষ্ট ফাউন্ডেশন এর আলোচনা সভা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত মাহফিল ইরানে স্থল সেনা পাঠানোর চিন্তা ‘সময়ের অপচয়’: ট্রাম্প
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

শ্রীমঙ্গলে নাচে গানে রঙের মেলা হলি উৎসব

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ৭ মার্চ, ২০২৬
  • ৪৩ সময় দেখুন
শ্রীমঙ্গলে নাচে গানে রঙের মেলা হলি উৎসব

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার সবুজবাগে আনন্দ, ভক্তি ও রঙের উচ্ছ্বাসে শুরু হয়েছে দোল উৎসব।

শুক্রবার (৬ই মার্চ) দুপুরে সবুজবাগ শ্মশানঘাট রোডের অস্থায়ী মন্দিরে পূজার্চনা, কীর্তন ও নগর পরিক্রমার মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই বর্ণাঢ্য উৎসব।

পরে রঙ্গের হাড়ি ভেঙে দোল উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সবুজবাগ দোল উৎসব পূজা উদযাপন পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং সদর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের সদস্য পিয়াস দাস।

দোল উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মৌলভীবাজার-৪ (শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মো. মুজিবুর রহমান চৌধুরী।

উদ্বোধনের পর শুরু হয় বহুল প্রতীক্ষিত রঙের উৎসব। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আবির গুলালের রঙিন আনন্দ। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে নারী-পুরুষসহ বিভিন্ন বয়সের সকলে রঙের খেলায় মেতে ওঠেন। ভক্তদের আনন্দধ্বনি আর কীর্তনের সুরে মুখর হয়ে ওঠে পুরো সবুজবাগ এলাকা।

এর আগে সকালে অস্থায়ী মন্দিরে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দোল উৎসবের পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ভক্তদের অংশগ্রহণে কীর্তন সহকারে নগর পরিক্রমা বের করা হয়। নগর পরিক্রমাটি সবুজবাগ এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে প্রদক্ষিণ করে আবার মন্দির প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

পিয়াস দাস বলেন, ষষ্ঠবারের মতো এই দোল উৎসব আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই আয়োজনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন, দোল উৎসব উদযাপন পরিষদের সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

উৎসবের সিনিয়র সভাপতি পাপ্পু ধর বলেন, দোল উৎসব শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এই উৎসব ভালোবাসা ও আনন্দের উৎসব। এই উৎসবের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সবুজবাগের এই আয়োজন সিলেট বিভাগের অন্যতম বড় দোল উৎসব হিসেবে ইতোমধ্যেই সুনাম কুড়িয়েছে।

সভাপতি ঝলক দাশ জানান, শ্রীমঙ্গলে সবচেয়ে বড় দোল উৎসব আয়োজন করেছে সবুজবাগ দোল পূজা উদযাপন পরিষদ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দোল উৎসব উদযাপিত হবে। প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার ভক্ত-শুভানুধ্যায়ীর সমাগম ঘটেছে বলে আমরা অনুমান করছি।

তিনি আরও জানান, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি উৎসবে থাকছে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হোলি খেলা এবং আগত ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারি কমিশনার ভূমি মো. মহিবুল্লাহ আকন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. দুরুদ আহম্মদ, শ্রীমঙ্গল উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. মহিউদ্দিন (ঝাড়ু), জেলা ছাত্রদল সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. আলী হোসেনসহ অন্যান্যরা।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
হাকালুকি হাওরে সূর্যমুখী চাষে কৃষকের স্বস্তি

হাকালুকি হাওরে সূর্যমুখী চাষে কৃষকের স্বস্তি

ঢাকায় ঠাকুরগাঁও বালীয়াডাঙ্গী উপজেলা সমিতির ইফতার মাহফিল

ঢাকায় ঠাকুরগাঁও বালীয়াডাঙ্গী উপজেলা সমিতির ইফতার মাহফিল

আমি প্রমাণ করতে পারব আপনারা কারচুপি করেছেন: মির্জা আব্বাস

আমি প্রমাণ করতে পারব আপনারা কারচুপি করেছেন: মির্জা আব্বাস

Dhurandhar 2 Trailer To Release On March 7; Mandana Karimi Says She’s ‘Banned’ In Iran | Bollywood News

Dhurandhar 2 Trailer To Release On March 7; Mandana Karimi Says She’s ‘Banned’ In Iran | Bollywood News

দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে বিপুল মাদক ও অবৈধ ওষুধ জব্দ

দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে বিপুল মাদক ও অবৈধ ওষুধ জব্দ

কর্ণফুলীতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং বিশিষ্টজনের সম্মানে জামায়াতের ইফতার মাহফিল

কর্ণফুলীতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং বিশিষ্টজনের সম্মানে জামায়াতের ইফতার মাহফিল

শ্রীমঙ্গলে নাচে গানে রঙের মেলা হলি উৎসব
শ্রীমঙ্গলে নাচে গানে রঙের মেলা হলি উৎসব
হাকালুকি হাওরে সূর্যমুখী চাষে কৃষকের স্বস্তি
হাকালুকি হাওরে সূর্যমুখী চাষে কৃষকের স্বস্তি
ঢাকায় ঠাকুরগাঁও বালীয়াডাঙ্গী উপজেলা সমিতির ইফতার মাহফিল
ঢাকায় ঠাকুরগাঁও বালীয়াডাঙ্গী উপজেলা সমিতির ইফতার মাহফিল
আমি প্রমাণ করতে পারব আপনারা কারচুপি করেছেন: মির্জা আব্বাস
আমি প্রমাণ করতে পারব আপনারা কারচুপি করেছেন: মির্জা আব্বাস
Dhurandhar 2 Trailer To Release On March 7; Mandana Karimi Says She’s ‘Banned’ In Iran | Bollywood News
Dhurandhar 2 Trailer To Release On March 7; Mandana Karimi Says She’s ‘Banned’ In Iran | Bollywood News
‘Look in the mirror’: Former England pacer questions Jos Buttler’s future after T20 World Cup flop | Cricket News
‘Look in the mirror’: Former England pacer questions Jos Buttler’s future after T20 World Cup flop | Cricket News
দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে বিপুল মাদক ও অবৈধ ওষুধ জব্দ
দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে বিপুল মাদক ও অবৈধ ওষুধ জব্দ
কর্ণফুলীতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং বিশিষ্টজনের সম্মানে জামায়াতের ইফতার মাহফিল
কর্ণফুলীতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং বিশিষ্টজনের সম্মানে জামায়াতের ইফতার মাহফিল
টাঙ্গাইলে রুর‌্যাল জানালিষ্ট ফাউন্ডেশন এর আলোচনা সভা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত মাহফিল
টাঙ্গাইলে রুর‌্যাল জানালিষ্ট ফাউন্ডেশন এর আলোচনা সভা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত মাহফিল
ইরানে স্থল সেনা পাঠানোর চিন্তা ‘সময়ের অপচয়’: ট্রাম্প
ইরানে স্থল সেনা পাঠানোর চিন্তা ‘সময়ের অপচয়’: ট্রাম্প
শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি
শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে পঁচা মাংস বিক্রির অভিযোগে প্রতিষ্ঠান সিলগালা
ভূঞাপুরে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
ভূঞাপুরে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
শ্রীমঙ্গলে ৪৫পিস ইয়াবাসহ কারবারি আটক
শ্রীমঙ্গলে ৪৫পিস ইয়াবাসহ কারবারি আটক
দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি বিক্রি: যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি বিক্রি: যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
Ice-cool Sanju Samson fires India into T20 World Cup semis | Cricket News
Ice-cool Sanju Samson fires India into T20 World Cup semis | Cricket News
ফুটেছে বুনোফুল ‘ভাট’ মুগ্ধতায় পথচারীরা
ফুটেছে বুনোফুল ‘ভাট’ মুগ্ধতায় পথচারীরা
সাংসদ নাসের রহমানের সাথে ভারতের সহকারী হাইকমিশনারের বৈঠক
সাংসদ নাসের রহমানের সাথে ভারতের সহকারী হাইকমিশনারের বৈঠক
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST