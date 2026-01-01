সন্ধ্যায় বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে যাবেন জামায়াতের আমির

ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাতে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে যাবেন।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) জামায়াতে ইসলামীর মিডিয়া সেল থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
মিডিয়া সেল থেকে বলা হয়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে যাবেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাবেন।
এর আগে, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গত ৩০ ডিসেম্বর রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ৩১ ডিসেম্বর শেরে বাংলা নগরে শহিদ জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।