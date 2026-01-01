বৃহস্পতিবার, ০১ জানুয়ারী ২০২৬, ০৫:৪৭ অপরাহ্ন
রাজনীতি

সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত খালেদা জিয়ার সমাধি

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারী, ২০২৬
সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত খালেদা জিয়ার সমাধি


ঢাকা: দাফনের পরদিনই সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হলো শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার সমাধি।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয় জিয়া উদ্যান। নারী-পুরুষ ও শিশু থেকে শুরু করে দলে দলে সবাই আসেন খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করতে।

এ সময় দলের তৃণমূলের নেতারা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বেগম জিয়ার সমাধিতে। তার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়ার পাশাপাশি তারা জানান, দেশ গঠনে বেগম জিয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করবেন তারা।

লাখ লাখ মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় স্বামী শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এখনো শোকে মুহ্যমান দেশের মানুষ। প্রিয় মানুষটি চিরবিদায় নিলেও তার জিয়ারত করতে ভিড় করছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।





