সাজেকে পরিবেশ রক্ষা কমিটির জনসচেতন মূলক মাইকিং

রুপম চাকমা বাঘাইছড়ি
বন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার প্রতি মানুষের সচেতনতা বাড়াতে সাজেক ইউনিয়নের উজো বাজারে মাইকিং কর্মসূচি পরিচালনা করেছে সাজেকে পরিবেশ রক্ষা কমিটি।
বুধবার ৩ জুন স্থানীয় উজো বাজার ও প্রধান সড়কে মাইকিং এর মাধ্যমে মানুষকে বন ক্ষয় রোধ, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, ও স্থানীয় জীববৈচিত্র্য রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো হয়।
সাজেকে পরিবেশ রক্ষা কমিটির জ্যোতি লাল চাকমা বলেন, বাঁশের কোরল ও শামুক প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে সেগুনের একক চাষ ও তামাক চাষ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই বন সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
কর্মসূচিতে আরও বলা হয়, পরিবেশবান্ধব ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন বৃদ্ধি করতে হবে। বন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণই পারে একটি টেকসই ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করতে।
সাজেকে পরিবেশ রক্ষা কমিটি ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে।