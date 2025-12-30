মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Arjun Kapoor Pens Emotional Note For Sister Anshula Kapoor: ‘Thank You For Having My Back’ | Bollywood News ‘It’s not the end of the road’: Former India spinner backs Shubman Gill after T20 World Cup snub | Cricket News প্রথমবারের মতো জকসুর প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট আজ ‘Big Fan Of You And Your Work’: Shankar Mahadevan Lauds Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna | Television News সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আর নেই ‘Dhurandhar Isn’t Just Violence’: Chitrangda Says People Got ‘Over-Judgmental’ About Housefull 5 Too | Exclusive | Bollywood News Just 62 runs away: Smriti Mandhana set to surpass Shubman Gill in this tally | Cricket News ‘Next one won’t come’: Smriti Mandhana gives ‘World Cup’ warning; cautions against living off past success | Cricket News Seoul Lights Up With BTS V’s 30th Birthday: Giant Dolls, Screens And Fan Projects | Korean News Akshay Kumar Hilariously Gets ‘Knocked Out’ By Birthday Girl Twinkle Khanna, Check Out Viral Pic | Bollywood News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আর নেই

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১ সময় দেখুন
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আর নেই


ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর নেই। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ভোর ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিএনপি মিডিয়া সেলের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে বলা হয়েছে, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ সকাল ৬টায় ফজরের ঠিক পরে ইন্তেকাল করেছেন। আমরা তার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং সকলের কাছে তার বিদেহী আত্মার জন্য দোয়া চাচ্ছি।’

তার মৃত্যুর বিষয়টি বিএনপির তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান এবং বেগম জিয়ার সাবেক প্রেস সচিব মারুফ কামাল খানও নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে, গত ২৩ নভেম্বর ফুসফুসের সংক্রমণ থেকে শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। এরপর দেখা দেয় নিউমোনিয়া, সঙ্গে কিডনি, লিভার, আর্থ্রাইটিস ও ডায়াবেটিসের পুরনো সমস্যা। হাসপাতালে ভর্তির পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিউ) নেওয়া হয় তাকে।

বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস ও কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে গত ২৩ নভেম্বর তাকে দ্রুত এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দেশি ও বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলছিল। চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকায় তা সম্ভব হয়নি।

বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসন, যিনি ১৯৯১ সাল থেকে তিনবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নির্বাচিত নারী সরকারপ্রধান।

১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট দিনাজপুর জেলায় ইস্কান্দার মজুমদার ও তৈয়বা মজুমদারের ঘরে তার জন্ম। তার বাবা ভারতের জলপাইগুড়ি থেকে দেশভাগের পর তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে চলে আসেন। তাদের আদি বাড়ি ফেনীতে। তিনি দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং পরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়াশোনা করেন।

১৯৬০ সালে তিনি জিয়াউর রহমানকে বিয়ে করেন। জিয়াউর রহমান বীর উত্তম রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর বেগম জিয়া ফার্স্ট লেডি হিসেবে তার সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সফরে অংশ নেন। এ সময় তিনি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এবং নেদারল্যান্ডসের রানি জুলিয়ানাসহ বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৯৮১ সালের ব্যর্থ অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি জিয়ার মৃত্যুর পর ১৯৮২ সালের ২ জানুয়ারি তিনি বিএনপিতে সাধারণ সদস্য হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৩ সালের মার্চে তিনি ভাইস চেয়ারম্যান এবং ১৯৮৪ সালের আগস্টে দলের চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। বেগম জিয়া দেশের রাজনীতিতে একটি অনন্য রেকর্ডের অধিকারী। তিনি কখনো কোনো আসনে পরাজিত হননি। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি পাঁচটি পৃথক আসন থেকে নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালের নির্বাচনেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তিনটি আসনেই বিজয়ী হন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Arjun Kapoor Pens Emotional Note For Sister Anshula Kapoor: ‘Thank You For Having My Back’ | Bollywood News

Arjun Kapoor Pens Emotional Note For Sister Anshula Kapoor: ‘Thank You For Having My Back’ | Bollywood News

‘Big Fan Of You And Your Work’: Shankar Mahadevan Lauds Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna | Television News

‘Big Fan Of You And Your Work’: Shankar Mahadevan Lauds Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna | Television News

‘Dhurandhar Isn’t Just Violence’: Chitrangda Says People Got ‘Over-Judgmental’ About Housefull 5 Too | Exclusive | Bollywood News

‘Dhurandhar Isn’t Just Violence’: Chitrangda Says People Got ‘Over-Judgmental’ About Housefull 5 Too | Exclusive | Bollywood News

Seoul Lights Up With BTS V’s 30th Birthday: Giant Dolls, Screens And Fan Projects | Korean News

Seoul Lights Up With BTS V’s 30th Birthday: Giant Dolls, Screens And Fan Projects | Korean News

Akshay Kumar Hilariously Gets ‘Knocked Out’ By Birthday Girl Twinkle Khanna, Check Out Viral Pic | Bollywood News

Akshay Kumar Hilariously Gets ‘Knocked Out’ By Birthday Girl Twinkle Khanna, Check Out Viral Pic | Bollywood News

দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে ঢাকায় জরুরি তলব

দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে ঢাকায় জরুরি তলব

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST