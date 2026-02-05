বৃহস্পতিবার, ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১০:০৩ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের ধানের শীষের প্রার্থীর মতবিনিময় সভা Border 2 Box Office Day 13: Sunny Deol-Varun Dhawan Film Dips, India Total Hits ₹290 Cr | Bollywood News ‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’ T20 WC warm-up: Ishan Kishan secures opening spot as India crush South Africa by 30 runs | Cricket News পাহাড়ি জনপদের দুর্ভোগ নিরসনে বরকলে ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স, শতভাগ বিদ্যুতায়ন ও আধুনিক সড়ক নির্মাণের প্রতিশ্রুতি: গণঅধিকার পরিষদের মনোনীত প্রার্থী এম এ বাসার কালিয়াকৈরে ঝুলন্ত অবস্থায় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা ৬টি এয়ারগানসহ গুলি উদ্ধার কালিয়াকৈর পৌরসভা ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতৃত্বে মজিবুর রহমানের ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা ও পথসভা কুলাউড়ায় নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভাগীয় কমিশনার
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের ধানের শীষের প্রার্থীর মতবিনিময় সভা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৩২ সময় দেখুন
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের ধানের শীষের প্রার্থীর মতবিনিময় সভা

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে মৌলভীবাজার-৩ ধানের শীষের প্রার্থী এম নাসের রহমান এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারি দুপুরের দিকে মৌলভীবাজার এম সাইফুর রহমান অডিটোরিয়ামে মৌলভীবাজার-৩ আসনের বিএনপি’র প্রার্থী এম নাসের রহমান স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি সদর উপজেলা ও রাজনগর উপজেলার চেয়ারম্যান, পুরুষ মেম্বার ও নারী মেম্বারদের সাথে মতবিনিময় বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলার ১নং খলিলপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আবু মিয়া চৌধুরী। উক্ত অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন ১০নং নাজিরাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আশরাফ উদ্দিন।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,ধানের শীষের প্রার্থী এম নাসের রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা বিএনপি’র সদস্য বকসি মিসবাউর রহমান, জেলা বিএনপি’র সদস্য ফখরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মুজিবুর রহমান মজনু,
২নং মনুমূখ ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শাহ ইমরান সাজু, ৩নং কামালপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বেলাল মিয়া, ৪নং আপার কাগাবালা ইউনিয়নের সদস্য কাসেম মিয়া, ৫নং আখাইলকুড়া ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সুমন মিয়া,৬নং একাটুনা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সৈয়দ রুমেন আলী,৭নং চাঁদনীঘাট ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আহম্মদ আলী,৮নং কনকপুর ইউনিয়নের ৯নং আমতৈল ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোশাহিদ মিয়া,১১নং মোস্তফাপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইমরান আহমেদ,১২নং গিয়াসনগর ইউনিয়নের সদস্য শামীম আহমেদ।
রাজনগর উপজেলার সদর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জুবায়ের আহমেদ চৌধুরী,৩নং মুন্সিবাজার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রাহেল আহমেদ প্রমুখ।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Border 2 Box Office Day 13: Sunny Deol-Varun Dhawan Film Dips, India Total Hits ₹290 Cr | Bollywood News

Border 2 Box Office Day 13: Sunny Deol-Varun Dhawan Film Dips, India Total Hits ₹290 Cr | Bollywood News

‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’

‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’

পাহাড়ি জনপদের দুর্ভোগ নিরসনে বরকলে ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স, শতভাগ বিদ্যুতায়ন ও আধুনিক সড়ক নির্মাণের প্রতিশ্রুতি: গণঅধিকার পরিষদের মনোনীত প্রার্থী এম এ বাসার

পাহাড়ি জনপদের দুর্ভোগ নিরসনে বরকলে ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স, শতভাগ বিদ্যুতায়ন ও আধুনিক সড়ক নির্মাণের প্রতিশ্রুতি: গণঅধিকার পরিষদের মনোনীত প্রার্থী এম এ বাসার

কালিয়াকৈরে ঝুলন্ত অবস্থায় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার

কালিয়াকৈরে ঝুলন্ত অবস্থায় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার

টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা

টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা

৬টি এয়ারগানসহ গুলি উদ্ধার

৬টি এয়ারগানসহ গুলি উদ্ধার

স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের ধানের শীষের প্রার্থীর মতবিনিময় সভা
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের ধানের শীষের প্রার্থীর মতবিনিময় সভা
Border 2 Box Office Day 13: Sunny Deol-Varun Dhawan Film Dips, India Total Hits ₹290 Cr | Bollywood News
Border 2 Box Office Day 13: Sunny Deol-Varun Dhawan Film Dips, India Total Hits ₹290 Cr | Bollywood News
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
T20 WC warm-up: Ishan Kishan secures opening spot as India crush South Africa by 30 runs | Cricket News
T20 WC warm-up: Ishan Kishan secures opening spot as India crush South Africa by 30 runs | Cricket News
পাহাড়ি জনপদের দুর্ভোগ নিরসনে বরকলে ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স, শতভাগ বিদ্যুতায়ন ও আধুনিক সড়ক নির্মাণের প্রতিশ্রুতি: গণঅধিকার পরিষদের মনোনীত প্রার্থী এম এ বাসার
পাহাড়ি জনপদের দুর্ভোগ নিরসনে বরকলে ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স, শতভাগ বিদ্যুতায়ন ও আধুনিক সড়ক নির্মাণের প্রতিশ্রুতি: গণঅধিকার পরিষদের মনোনীত প্রার্থী এম এ বাসার
কালিয়াকৈরে ঝুলন্ত অবস্থায় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার
কালিয়াকৈরে ঝুলন্ত অবস্থায় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
৬টি এয়ারগানসহ গুলি উদ্ধার
৬টি এয়ারগানসহ গুলি উদ্ধার
কালিয়াকৈর পৌরসভা ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতৃত্বে মজিবুর রহমানের ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা ও পথসভা
কালিয়াকৈর পৌরসভা ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতৃত্বে মজিবুর রহমানের ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা ও পথসভা
কুলাউড়ায় নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভাগীয় কমিশনার
কুলাউড়ায় নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভাগীয় কমিশনার
‘যারা মা-বোনদের কাপড় খুলে ফেলতে চায় তারা মানুষ নয়’
‘যারা মা-বোনদের কাপড় খুলে ফেলতে চায় তারা মানুষ নয়’
দৌলতপুর সীমান্তে অস্ত্র ও গুলিসহ ১ জন আটক
দৌলতপুর সীমান্তে অস্ত্র ও গুলিসহ ১ জন আটক
রাজনগর বিএনপি সভাপতিকে শোকজ; নেতৃবৃন্দের অসন্তোষ
রাজনগর বিএনপি সভাপতিকে শোকজ; নেতৃবৃন্দের অসন্তোষ
ত্রয়োদশ নির্বাচনে ২০২৬ এর ভোটের খেলায় মৌলভীবাজারে এগিয়ে বিএনপি
ত্রয়োদশ নির্বাচনে ২০২৬ এর ভোটের খেলায় মৌলভীবাজারে এগিয়ে বিএনপি
মৌলভীবাজারে নরমাল ডেলিভারিতে সর্বোচ্চ শ্রীমঙ্গল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
মৌলভীবাজারে নরমাল ডেলিভারিতে সর্বোচ্চ শ্রীমঙ্গল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনী মৌলভীবাজার-২ ধানের শীষের সমন্বয় সভা
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনী মৌলভীবাজার-২ ধানের শীষের সমন্বয় সভা
সীমান্ত এলাকায় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ও অস্ত্র উদ্ধার
সীমান্ত এলাকায় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ও অস্ত্র উদ্ধার
যৌথবাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ ১৮টি মোবাইল উদ্ধার
যৌথবাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ ১৮টি মোবাইল উদ্ধার
মৌলভীবাজার-৩ আসনে ধানের শীষের ব্যাপক প্রচারণা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST