স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন আওয়ামী লীগ নেতা

সাতক্ষীরা: সাতক্ষীরা-১ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা সরদার মুজিব।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) জেলা রির্টার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে তার পক্ষ থেকে এ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।
সরদার মুজিব আওয়ামী লীগের সাতক্ষীরা জেলা শাখার কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এবং বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের কেন্দ্রীয় সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এর আগেও তিনি একাধিকবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন।
সোমবার রাতে আওয়ামী লীগ নেতা সরদার মুজিব জানান, ‘আমার পক্ষে আজ সাতক্ষীরা-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়েছে। তবে তার প্রস্তাবক মাগফুরকে কলারোয়া থানা পুলিশ আটক করেছে।’ তিনি অবিলম্বে তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক আফরোজা আক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
তবে জেলা নির্বাচন অফিসার মাসুদুর রহমান বলেন, ‘মুজিবুর রহমান নামে একজন জমা দিয়েছেন। তার পক্ষে অন্য একজন জমা দেওয়ার কারনে বুঝতে পারিনি কে জমা দিয়েছেন।’