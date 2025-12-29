মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:৩০ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Day 5 Box Office: Kartik-Ananya’s Film Earns Rs 1.75 Cr | Bollywood News খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে পরিবারসহ তারেক রহমান Happy V Day! BTS Celebrates Kim Taehyung’s 30th Birthday With Adorable Video That Melts Hearts | Korean News Ram Charan To Begin Sukumar’s Next Film In July 2026, Reunite After Rangasthalam | Telugu Cinema News স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন আওয়ামী লীগ নেতা একই আসনে প্রার্থী বাবা-ছেলে, দিলেন মনোনয়ন জমা Salman Khan Gets Emotional Seeing Dharmendra’s Poster At Ikkis Screening | Watch | Bollywood News প্রস্তুত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রাত পোহালেই জকসু নির্বাচন কুবির ‘হবিগঞ্জের বন্ধন’র নেতৃত্বে রিয়াজ-সুজন Beyoncé Becomes A Billionaire, Joins Husband Jay-Z And Taylor Swift In Elite Music Club | Hollywood News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন আওয়ামী লীগ নেতা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১ সময় দেখুন
স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন আওয়ামী লীগ নেতা


সাতক্ষীরা: সাতক্ষীরা-১ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা সরদার মুজিব।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) জেলা রির্টার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে তার পক্ষ থেকে এ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

সরদার মুজিব আওয়ামী লীগের সাতক্ষীরা জেলা শাখার কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এবং বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের কেন্দ্রীয় সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এর আগেও তিনি একাধিকবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন।

সোমবার রাতে আওয়ামী লীগ নেতা সরদার মুজিব জানান, ‘আমার পক্ষে আজ সাতক্ষীরা-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়েছে। তবে তার প্রস্তাবক মাগফুরকে কলারোয়া থানা পুলিশ আটক করেছে।’ তিনি অবিলম্বে তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে সাতক্ষীরা জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক আফরোজা আক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

তবে জেলা নির্বাচন অফিসার মাসুদুর রহমান বলেন, ‘মুজিবুর রহমান নামে একজন জমা দিয়েছেন। তার পক্ষে অন্য একজন জমা দেওয়ার কারনে বুঝতে পারিনি কে জমা দিয়েছেন।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Day 5 Box Office: Kartik-Ananya’s Film Earns Rs 1.75 Cr | Bollywood News

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Day 5 Box Office: Kartik-Ananya’s Film Earns Rs 1.75 Cr | Bollywood News

Happy V Day! BTS Celebrates Kim Taehyung’s 30th Birthday With Adorable Video That Melts Hearts | Korean News

Happy V Day! BTS Celebrates Kim Taehyung’s 30th Birthday With Adorable Video That Melts Hearts | Korean News

Ram Charan To Begin Sukumar’s Next Film In July 2026, Reunite After Rangasthalam | Telugu Cinema News

Ram Charan To Begin Sukumar’s Next Film In July 2026, Reunite After Rangasthalam | Telugu Cinema News

একই আসনে প্রার্থী বাবা-ছেলে, দিলেন মনোনয়ন জমা

একই আসনে প্রার্থী বাবা-ছেলে, দিলেন মনোনয়ন জমা

Salman Khan Gets Emotional Seeing Dharmendra’s Poster At Ikkis Screening | Watch | Bollywood News

Salman Khan Gets Emotional Seeing Dharmendra’s Poster At Ikkis Screening | Watch | Bollywood News

Beyoncé Becomes A Billionaire, Joins Husband Jay-Z And Taylor Swift In Elite Music Club | Hollywood News

Beyoncé Becomes A Billionaire, Joins Husband Jay-Z And Taylor Swift In Elite Music Club | Hollywood News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST