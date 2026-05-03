হাতিয়ার কৃতি সন্তান মোহাম্মদ আলী নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নির্বাচিত

  • আপডেট সময়: রবিবার, ৩ মে, ২০২৬
নোয়াখালী প্রতিনিধি :বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক ঘোষিত নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের নবগঠিত আংশিক কমিটিতে সহ-সভাপতি হিসেবে পদ লাভ করে দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার কৃতি সন্তান মোহাম্মদ আলী (আরিফিন আলী।

গত ২ মে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি মো: রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এই কমিটির অনুমোদন প্রদান করেন।

নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আলী তার এই অর্জনে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের নেতৃবৃন্দের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি জানান, দলের দুঃসময়ে রাজপথে থেকে সংগঠনের হাতকে শক্তিশালী করতে তিনি বদ্ধপরিকর। অর্পিত দায়িত্ব পালনে তিনি জেলা ছাত্রদলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মী এবং হাতিয়াবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেছেন। এ দিকে তিনি হাতিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক তানভীর উদ্দিন রাজীবের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

উল্লেখ্য, মোহাম্মদ আলী দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। এছাড়া তিনি দীর্ঘ ৬ বছর ধরে হাতিয়া উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক হিসাবে আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে। তার এই নতুন দায়িত্ব প্রাপ্তিতে হাতিয়া উপজেলার ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।

