রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:০৭ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
India make maiden entry into Squash World Cup final | More sports News Smiles, photos, and football: Hyderabad sets things right for Lionel Messi after Kolkata mess; GOAT India Tour back on track | Football News মিত্র কমছে বিএনপির! ‘I grew up without increments’: Vishwanathan Anand praises Global Chess League’s newest addition as Season 3 set to kick off | Chess News ‘I grew up without increments’: Vishwanathan Anand praises Global Chess League’s newest addition as Season 3 set to kick off | Chess News Akshay Kumar And Akshaye Khanna Set For Big Reunion In Bhagam Bhag 2? Reports Hint At Comeback | Bollywood News Akshaye Khanna’s Dhurandhar Entry Was Shot In ‘One Take’; Newlyweds Samantha-Raj Nidimoru Spotted In Mumbai | Bollywood News ‘A lot of unwanted VIPs surrounding’: Indian football legend Bhaichung Bhutia reacts to Lionel Messi’s Kolkata event fiasco | Football News হাদির ওপর হামলায় ‘আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা’ দায়ী: হেফাজত Sanjay Gupta Says He Was Abused Online After Praising Dhurandhar: ‘I Don’t See Any Propaganda’ | Bollywood News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

হাদির ওপর হামলায় ‘আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা’ দায়ী: হেফাজত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১৩ সময় দেখুন
হাদির ওপর হামলায় ‘আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা’ দায়ী: হেফাজত


চট্টগ্রাম ব্যুরো: গুলিবিদ্ধ শরীফ ওসমান হাদির জন্য দেশব্যাপী দোয়ার আহ্বান জানিয়ে হেফাজতে ইসলামের আমীর মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী ও মহাসচিব সাজেদুর রহমান বলেছেন, আওয়ামী ফ্যাসিস্ট ও আধিপত্যবাদী শক্তি জুলাই বিপ্লবীদের গুপ্ত হত্যায় মাঠে নেমেছে।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তারা একথা বলেন।

হেফাজতে ইসলামের আমীর-মহাসচিব বিবৃতিতে বলেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াকু সৈনিক ও জুলাইর চেতনাবাহী নতুন প্রজন্মের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর শরীফ ওসমান হাদি আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে মরণপণ লড়াই করছেন। আমরা মসজিদ-মাদরাসাসহ সারাদেশে তার দ্রুত সুস্থতার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আ’লামীনের দরবারে সবাইকে দোয়া করার আহ্বান জানাচ্ছি।’

‘আওয়ামী ফ্যাসিস্ট ও আধিপত্যবাদী শক্তি সম্মিলিতভাবে জুলাই বিপ্লবীদের গুপ্ত হত্যায় মাঠে নেমেছে। তবে গুপ্তহত্যা চালিয়ে দেশপ্রেমিক ঈমানদার সাহসী জুলাইযোদ্ধাদের স্তব্ধ করা যাবে না। কারণ মৃত্যুভয় তারা পরোয়া করে না। এক ওসমান হাদির রক্তের ওপর লক্ষ ওসমান হাদি দাঁড়িয়ে যাবে। ভয় দেখিয়ে এদেশের জনগণকে আবারও পদানত করার যে কোনো ষড়যন্ত্র আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দেব ইনশাআল্লাহ।’

বিবৃতিতে হেফাজত নেতারা আরও বলেন, ‘ওসমান হাদির ওপর হামলায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। জাতীয় শত্রু আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদের নাম-নিশানা বাংলার জমিন থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। গণহত্যাকারীদের সঙ্গে কোনো আপস বা আঁতাত চলতে পারে না। আওয়ামী সন্ত্রাসবাদ ঠেকাতে অন্তর্বর্তী সরকারকে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের স্বার্থে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারকে আরো কঠোর হতে হবে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
মিত্র কমছে বিএনপির!

মিত্র কমছে বিএনপির!

Akshay Kumar And Akshaye Khanna Set For Big Reunion In Bhagam Bhag 2? Reports Hint At Comeback | Bollywood News

Akshay Kumar And Akshaye Khanna Set For Big Reunion In Bhagam Bhag 2? Reports Hint At Comeback | Bollywood News

Akshaye Khanna’s Dhurandhar Entry Was Shot In ‘One Take’; Newlyweds Samantha-Raj Nidimoru Spotted In Mumbai | Bollywood News

Akshaye Khanna’s Dhurandhar Entry Was Shot In ‘One Take’; Newlyweds Samantha-Raj Nidimoru Spotted In Mumbai | Bollywood News

Sanjay Gupta Says He Was Abused Online After Praising Dhurandhar: ‘I Don’t See Any Propaganda’ | Bollywood News

Sanjay Gupta Says He Was Abused Online After Praising Dhurandhar: ‘I Don’t See Any Propaganda’ | Bollywood News

Dhurandhar: Mukesh Chhabra Reveals It Took 1.5 Years To Finalise Cast; Sunil Grover Was Considered For Aalam | Bollywood News

Dhurandhar: Mukesh Chhabra Reveals It Took 1.5 Years To Finalise Cast; Sunil Grover Was Considered For Aalam | Bollywood News

হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ

হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST