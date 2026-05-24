হামের উপসর্গে আরও ১৬ শিশুর মৃত্যু

ঢাকা: দেশে হাম ও হামের উপসর্গে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৬ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হামে আক্রান্ত হয়েছে আরও ১ হাজার ৪৩৪ শিশু।
রোববার (২৪ মে) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদফতর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ১৬ শিশুর মধ্যে প্রত্যেকেরই সন্দেহজনক হামে মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া, এই সময়ে হামে আক্রান্ত ১ হাজার ৪৩৪ শিশুর মধ্যে নিশ্চিত হামে ১২৮ শিশু এবং সন্দেহজনক হামে ১৩০৬ শিশু শনাক্ত হয়েছে।
এদিকে, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হাম সন্দেহে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ৬৩ হাজার ৮১৩ এবং নিশ্চিত শনাক্ত হাম রোগীর সংখ্যা ৮৬২২ শিশু। আর এ সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫০ হাজার ৫৫৮ রোগী। এর মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছে ৪৬ হাজার ২১৪ রোগী।
এ ছাড়া, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হামে মারা গেছে ৫২৮ শিশু। এর মধ্যে সন্দেহজনক হামে ৪৪২ জন এবং নিশ্চিত হামে ৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।
দেশে হামে মৃত্যু ও শনাক্তে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে ঢাকা বিভাগ। এরপর রয়েছে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ এবং সিলেট বিভাগ।