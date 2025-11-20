‘৫৪ বছরেও রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি’

ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, স্বাধীনতার ৫৪ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো রাষ্ট্র মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চিয়তা দিতে পারেনি। তাই আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে একটি পরিবর্তনের শুভ সূচনা করতে সকলকে ময়দানে আপসহীন ভূমিকা পালনের আহবান জানিয়েছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর মিরপুরের পিএসসি কনভেনশন হলে ঢাকা-১৫ সংসদীয় আসনের উদ্যোগে উদ্ভাসিত যুব নারী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘দেশে নির্বাচন অত্যাসন্ন। জনগণ ভোট দিয়ে যাদের নির্বাচিত করবে তারাই ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু নতুন সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা কী ? আমি আপনাদের মতামত ও প্রশ্ন থেকে যা অবগত হয়েছি, তাতে মনে হয়েছে আপনারা নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে বাঁচতে চান। রাষ্ট্র যেন আপনাদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। আপনারা চান নিরাপদ মাতৃত্ব। সন্তান জন্মের পর তারা যাতে অপুষ্টিতে না ভোগে; একই সাথে সামাজিক নিরাপত্তা পায়। সুচিকিৎসার সুযোগ থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। পরিণত বয়সে সুশিক্ষা পেয়ে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়ে গড়ে ওঠে। বিয়ে-সাদীতে যাতে কোনো সমস্যা না হয়। যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্র যেন তাদের কর্মের ব্যবস্থা করে।’
ঢাকা মহানগরী উত্তরের নায়েবে আমির আব্দুর রহমান মূসার সভাপতিত্বে ও ঢাকা ১৫ আসনের সদস্য সচিব ও মিরপুর পুর্ব থানার আমির শাহ আলম তুহিনের সঞ্চালনায় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কাফরুল জোনের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, ঢাকা মহানগরী উত্তরের কর্মপরিষদ সদস্য ও মহানগরী ইঞ্জিনিয়ার ফোরামের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার কাজী আবিদ হাসান, কাফরুল উত্তর থানার আমির রেজাউল করিম মাহমুদ ও কাফরুল দক্ষিণ থানার সেক্রেটারি মুহাম্মদ আবু নাহিদ প্রমুখ।