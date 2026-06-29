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৯ কেজি গাঁজা ও ২০৫ পুরিয়া হেরোইনসহ ২৮ মামলার আসামি পেশাদার মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পল্টন থানা পুলিশ

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  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৯ জুন, ২০২৬
  • ৩৪ সময় দেখুন
৯ কেজি গাঁজা ও ২০৫ পুরিয়া হেরোইনসহ ২৮ মামলার আসামি পেশাদার মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পল্টন থানা পুলিশ


রাজধানীর পল্টন মডেল থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ৯ কেজি ১০০ গ্রাম গাঁজা ও ২০৫ পুরিয়া হেরোইনসহ ২৮টি মাদক মামলার আসামি এক কুখ্যাত পেশাদার মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির পল্টন মডেল থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃতের নাম- ১। মোঃ লালন (৩৮)।

পল্টন সূত্রে জানা যায়, গত (৩ জুন) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পল্টন থানা পুলিশের একটি টিম পল্টন থানাধীন জাতীয় স্টেডিয়ামের ৪ নম্বর গেট সংলগ্ন এরশাদ গলিতে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গ্রেফতারকৃত মোঃ লালন তার সঙ্গে থাকা একটি ব্যাগ ফেলে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তার ফেলে যাওয়া ব্যাগ তল্লাশি করে ৯ কেজি ১০০ গ্রাম গাঁজা, যার আনুমানিক মূল্য ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা এবং ২০৫ পুরিয়া হেরোইন, যার আনুমানিক মূল্য ২০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এছাড়া মাদক বিক্রির নগদ ২১ হাজার ৬০০ টাকা এবং একটি পেনড্রাইভ জব্দ করা হয়েছে। পরবর্তীতে তথ্যপ্রযুক্তি ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত (২৭ জুন) পল্টন থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, গ্রেফতারকৃত মোঃ লালন একজন পেশাদার মাদক কারবারি। সে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মাদক সংগ্রহ করে পল্টন থানাসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদক বিক্রি করতো মর্মে স্বীকার করেছে। রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা দেখা যায় তার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় ২৮টি মাদক মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।





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