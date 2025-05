East Bardhaman News: আম গাছে ধরেছে ডাব? আসল সত্যি জানলে চমকে যাবেন সকলেই a huge 4 kg mango kind of looks like small size coconut

Last Updated: May 09, 2025 12:44 AM IST

আসলে আম গাছে আমই ধরেছে, কিন্তু এই আমটিকে দূর থেকে একঝলক দেখলে মনে হবে একটা ছোট সাইজের ডাব।

X আম পূর্ব বর্ধমান: আম গাছে ধরে রয়েছে ডাব! নিশ্চয় শুনে অবাক হচ্ছেন ? না না অবাক হওয়ার কিছু নেই। আসলে আম গাছে আমই ধরেছে, কিন্তু এই আমটিকে দূর থেকে একঝলক দেখলে মনে হবে একটা ছোট সাইজের ডাব। আসলে এই আমের সাইজ এতটাই বড় যে অনেকেই ডাব ভেবে ভুল করছেন।