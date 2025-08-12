Advertise here
মঙ্গলবার , ১২ আগস্ট ২০২৫ | ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  রান্নাঘর

Howrah News: বাড়িতে অ্যাকোরিয়াম আছে? এই হাটে ১ টাকায় মিলবে রঙিন মাছ! ঠিকানা জেনে রাখুন | Howrah-color-fish-market-offers-ornamental-fish-even-just-one-rupee | দক্ষিণবঙ্গ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১২, ২০২৫ ১০:৩৩ অপরাহ্ণ
Howrah News: বাড়িতে অ্যাকোরিয়াম আছে? এই হাটে ১ টাকায় মিলবে রঙিন মাছ! ঠিকানা জেনে রাখুন | Howrah-color-fish-market-offers-ornamental-fish-even-just-one-rupee | দক্ষিণবঙ্গ


Advertise here

Last Updated:

হাওড়ায় রঙিন মাছের হাট। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজির হচ্ছেন ক্রেতারা। মেরিনা কার্প, ক্যাট ফিস,প্যারোট ফিস, গোল্ড ফিস কি নেই সেখানে?

+

হাওড়ায়

হাওড়ায় রঙিন মাছের হাট।

হাওড়া , রাকেশ মাইতি : হাওড়ায় রঙিন মাছের হাট! রঙিন মাছ পোষা একটি জনপ্রিয় শখ। যা অনেকের কাছেই খুব প্রিয়। এই মাছগুলি দেখতে সুন্দর এবং এদের অ্যাকোরিয়ামে রাখলে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। ফলে রঙিন মাছের চাহিদা দারুন। এবার এই রঙিন মাছ কেনা ও বেচার তাগিদে হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাওড়ার এই স্থানে হাজির হচ্ছে মানুষ।

১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন সরস্বতী ব্রিজের কাছেই সপ্তাহে দু’দিন রবিবার এবং শুক্রবার বসছে এই রঙিন মাছের হাট। এই বাজারের যে দিকেই চোখ যাবে, শুধুই ঝাঁকে ঝাঁকে বিভিন্ন রকমের রঙিন মাছের পসরা চোখে পড়বে। বহু বাড়িতে, দোকান বা শোরুমে কাঁচের অ্যাকোরিয়াম সজ্জিত থাকতে দেখা যায়। রঙিন মাছ পোষার ইচ্ছা থাকলে  ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন  সরস্বতী ব্রিজের কাছে এই হাটে আসতেই হবে।

গাপ্পি, মলি, কার্প, হর্ন সহ বিভিন্ন মাছ পাওয়া যায়। তেমনি মেরিনা কার্প, ক্যাট ফিস,প্যারোট ফিস, গোল্ড ফিস, অ্যাঞ্জেলের মত বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন দামের রঙিন মাছ মিলছে এখানে। কেবল রঙিন মাছই নয়, অ্যাকোরিয়াম সাজানোর জিনিস এবং মাছেদের খাবার সহ যাবতীয় সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে এই বাজারে। এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের দেশি-বিদেশী, ছোট-বড় নানা সাইজের মাছ দেশের বিভিন্ন শহরে, এমনকি দেশের বাইরেও পৌঁছে যাচ্ছে।

এই সমস্ত রঙিন মাছ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামাঞ্চলের পুকুরে চাষ করেন চাষিরা। এই হাটের উদ্যোক্তা গৌতম দত্ত জানান, হাটে যেদিন ব্যবসায়ীরা বসবেন সেদিন ১০০ টাকা দিয়ে ব্যবসা করেন। দিন হিসাবে এই টাকা ছাড়া আর কিছু দিতে হয় না। রঙিন মাছের ব্যবসা বৃদ্ধি করার জন্যই তাঁদের এই উদ্যোগ ৩৬১ টি স্টল আছে। তার মধ্যে বর্তমানে ১৫০ টি স্টল বুকিং হয়েছে।

আপনার শহরের হাসপাতাল এবং চিকিৎসকদের নামের তালিকা পেতে এখানে Click করুন

তাদের মধ্যেই অনেকে রঙিন মাছ বিক্রি শুরু করেছেন এখানে। মাত্র দু মাসে দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে এই রঙিন মাছের বেঙ্গল হাট। রঙিন মাছের এই ব্যবসা প্রসঙ্গে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, নতুন তৈরি এই হাটে মানুষের ভালই সাড়া মিলছে। এখানে ১ টাকা থেকে শুরু করে দামি মাছ মিলছে। মানুষেরও কেনার ঝোঁক বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে। হাওড়ার এই রঙিন মাছের হাট শহর এবং শহরতলির মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী সকলেই।

Location :

Kolkata [Calcutta],Kolkata,West Bengal

First Published :

August 12, 2025 10:03 PM IST



Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

ভূঞাপুরে এক কলেজে ৩ প্রিন্সিপাল! কমছে শিক্ষার্থী
ভূঞাপুরে এক কলেজে ৩ প্রিন্সিপাল! কমছে শিক্ষার্থী
সর্বশেষ সংবাদ
Howrah News: বাড়িতে অ্যাকোরিয়াম আছে? এই হাটে ১ টাকায় মিলবে রঙিন মাছ! ঠিকানা জেনে রাখুন | Howrah-color-fish-market-offers-ornamental-fish-even-just-one-rupee | দক্ষিণবঙ্গ
Howrah News: বাড়িতে অ্যাকোরিয়াম আছে? এই হাটে ১ টাকায় মিলবে রঙিন মাছ! ঠিকানা জেনে রাখুন | Howrah-color-fish-market-offers-ornamental-fish-even-just-one-rupee | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
কর্ণফুলীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপিত
কর্ণফুলীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপিত
সর্বশেষ সংবাদ
কর্ণফুলীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জামায়াতের মতবিনিময় ও গণসংযোগ
কর্ণফুলীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জামায়াতের মতবিনিময় ও গণসংযোগ
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
বিয়ের মরশুম! এই বিষয়টি না জেনে বিয়ে বাড়িতে ঢুকলে হতে পারে জেল!

বিয়ের মরশুম! এই বিষয়টি না জেনে বিয়ে বাড়িতে ঢুকলে হতে পারে জেল!

 Parineeti Chopra, Raghav Chadha’s Udaipur Wedding on Sep 24; AR Rahman Chennai Concert Organiser Apologises

Parineeti Chopra, Raghav Chadha’s Udaipur Wedding on Sep 24; AR Rahman Chennai Concert Organiser Apologises

 IND vs ENG: ‘I don’t want to be where I was a couple of years ago’ — Karun Nair ahead of first Test against England | Cricket News

IND vs ENG: ‘I don’t want to be where I was a couple of years ago’ — Karun Nair ahead of first Test against England | Cricket News

 ‘জঙ্গিগোষ্ঠীর দোসরদের সঙ্গে কোনো আপস নয়’

‘জঙ্গিগোষ্ঠীর দোসরদের সঙ্গে কোনো আপস নয়’

 কর্ণফুলীতে পুকুরে ডুবে মৃগী রোগে আক্রান্ত শিশুর মৃত্যু

কর্ণফুলীতে পুকুরে ডুবে মৃগী রোগে আক্রান্ত শিশুর মৃত্যু

 কুুবিতে ‘ম্যানেজমেন্ট ফেস্ট’ অনুষ্ঠিত  

কুুবিতে ‘ম্যানেজমেন্ট ফেস্ট’ অনুষ্ঠিত  

 ফ্যাশন ফটোগ্রাফির নামে এসব কী চলত ঘরে? ভয়াবহ কাণ্ড যাদবপুরে…! যা জানা গেল fashion photography Jadavpur women physically assault Case 2 accused Arrested Investigation Begins jadavpur thana

ফ্যাশন ফটোগ্রাফির নামে এসব কী চলত ঘরে? ভয়াবহ কাণ্ড যাদবপুরে…! যা জানা গেল fashion photography Jadavpur women physically assault Case 2 accused Arrested Investigation Begins jadavpur thana

 গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে জবি উপাচার্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে জবি উপাচার্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

 চীনের জনসংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসার শঙ্কা

চীনের জনসংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসার শঙ্কা

 সাপাহারে উৎপাদিত আম দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানী করা যেতে পারে!

সাপাহারে উৎপাদিত আম দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানী করা যেতে পারে!
Advertise here