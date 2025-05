India Pakistan Ceasefire সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করেনি পাকিস্তান! ফের ‘মিথ্যা’ দাবি পাকিস্তানের, নিজের কাজ করে যাচ্ছে ভারতীয় সেনা Pakistans Information Minister Attaullah Tarar denies any ceasefire violation

Last Updated: May 11, 2025 12:52 AM IST

India Pakistan Ceasefire: এদিন বিকেলে সংঘর্ষবিরতি ঘোষণার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীনগরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে বলে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও৷





এ কী দাবি পাকিস্তানের! নয়াদিল্লি: ঘটা করে সংঘর্ষবিরতির ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প৷ পাকিস্তানের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বিকেল ৫টা থেকে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছিল ভারতও৷ কিন্তু তার পর তিন ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সংঘর্ষবিরতি ভেঙে ফের জম্মু কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ফের গোলাগুলি ছড়ার অভিযোগ উঠল৷ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে জম্মু কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরেও৷ শ্রীনগরে সেনাবাহিনীর সদর দফতরের কাছেই চারটি পাকিস্তানি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে বলে খবর৷