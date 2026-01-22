বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:০১ অপরাহ্ন
Japan Under-19 72/3 in 19.3 Overs

Japan Under-19 72/3 in 19.3 Overs



Japan U19 vs Ireland U19 World Cup 2026 Live Score: Hello and welcome to the Live coverage of U19 World Cup match between Ireland U19 and Japan U19 at the Namibia Cricket Ground in Windhoek.

TOSS:

Japan U19 have won the toss and have opted to bat

Squads:

Japan U19 Squad: Nihar Parmar, Nikhil Pol, Hugo Kelly, Charles Hinze, Kazuma Kato Stafford(c), Kaisei Doggett, Taylor Waugh, Montgomery Hara Hinze, Gabriel Hara Hinze, Chihaya Sekine(w), Skyler Nakayama Cook, Timothy Moore, Kai Wall, Ryuki Ozeki, Sandev Waduge

Ireland U19 Squad: Callum Armstrong, Freddie Ogilby(w), Sebastian Dijkstra, Robert O’Brien, Adam Leckey, James West, Marko Bates, Oliver Riley(c), Reuben Wilson, Thomas Ford, Luke Murray, Bruce Whaley, Febin Manoj, Samuel Haslett, Alex Armstrong



