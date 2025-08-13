Advertise here
বুধবার , ১৩ আগস্ট ২০২৫ | ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  লাইফ স্টাইল

US Six Decade Old Animosity: ভারতের প্রতি ট্রাম্পের বিদ্বেষ ৬৩ বছরের পুরনো ! এস জয়শঙ্কর বলছেন যে MIG-21-এর সঙ্গে এর বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে | দেশ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১৩, ২০২৫ ১০:৫২ পূর্বাহ্ণ
US Six Decade Old Animosity: ভারতের প্রতি ট্রাম্পের বিদ্বেষ ৬৩ বছরের পুরনো ! এস জয়শঙ্কর বলছেন যে MIG-21-এর সঙ্গে এর বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে | দেশ


১৯৬৫ সালে কী ঘটেছিল যা আমেরিকাকে বিরক্ত করে তুলেছিল? আসলে, এই বিষয়টি সরাসরি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে MIG-21 চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের পর ভারত আকাশে তার শক্তি আরও মজবুত করতে চেয়েছিল। এদিকে, আমেরিকা পাকিস্তানকে বিনামূল্যে F-104 স্টারফাইটার দিয়েছিল। এর পরে, ভারতও আমেরিকার কাছ থেকে F-104 কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু, আমেরিকা শুরু থেকেই এই চুক্তিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। অবশেষে ভারত বুঝতে পেরেছিল যে আমেরিকা তার সঙ্গে কোনও প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে চায় না। অতএব, তারা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আজকের রাশিয়ার দিকে পদক্ষেপ নেয়। রাশিয়া কেবল ভারতকে MIG-21 সুপারসনিক যুদ্ধবিমানই দেয়নি, বরং প্রযুক্তিও হস্তান্তর করেছিল।১৯৬৫ সালে কী ঘটেছিল যা আমেরিকাকে বিরক্ত করে তুলেছিল? আসলে, এই বিষয়টি সরাসরি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে MIG-21 চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের পর ভারত আকাশে তার শক্তি আরও মজবুত করতে চেয়েছিল। এদিকে, আমেরিকা পাকিস্তানকে বিনামূল্যে F-104 স্টারফাইটার দিয়েছিল। এর পরে, ভারতও আমেরিকার কাছ থেকে F-104 কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু, আমেরিকা শুরু থেকেই এই চুক্তিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। অবশেষে ভারত বুঝতে পেরেছিল যে আমেরিকা তার সঙ্গে কোনও প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে চায় না। অতএব, তারা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আজকের রাশিয়ার দিকে পদক্ষেপ নেয়। রাশিয়া কেবল ভারতকে MIG-21 সুপারসনিক যুদ্ধবিমানই দেয়নি, বরং প্রযুক্তিও হস্তান্তর করেছিল।

১৯৬৫ সালে কী ঘটেছিল যা আমেরিকাকে বিরক্ত করে তুলেছিল? আসলে, এই বিষয়টি সরাসরি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে MIG-21 চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের পর ভারত আকাশে তার শক্তি আরও মজবুত করতে চেয়েছিল। এদিকে, আমেরিকা পাকিস্তানকে বিনামূল্যে F-104 স্টারফাইটার দিয়েছিল। এর পরে, ভারতও আমেরিকার কাছ থেকে F-104 কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু, আমেরিকা শুরু থেকেই এই চুক্তিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। অবশেষে ভারত বুঝতে পেরেছিল যে আমেরিকা তার সঙ্গে কোনও প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে চায় না। অতএব, তারা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আজকের রাশিয়ার দিকে পদক্ষেপ নেয়। রাশিয়া কেবল ভারতকে MIG-21 সুপারসনিক যুদ্ধবিমানই দেয়নি, বরং প্রযুক্তিও হস্তান্তর করেছিল।



