অর্ধশতাধিক আসনে মনোনয়ন প্রত্যাহার খেলাফত মজলিসের

ঢাকা: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা বাছাই পর্বে উত্তীর্ণ খেলাফত মজলিসের ৭২ জনের মধ্যে অর্ধশতাধিক প্রার্থী মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন।
১০ দলীয় ঐক্যের আসন সমঝোতার অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় নির্দেশনার আলোকে খেলাফত মজলিসের সংসদ সদস্য প্রার্থীরা নিজ নিজ জেলা রিটার্নিং অফিসে এই প্রত্যাহারপত্র জমা দেন। এ সময় দলীয় নেতা কর্মী ও ১০ দলীয় ঐক্যের শরিক দলের প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসসহ ঐক্যের অন্তর্ভুক্ত বাকি ৯ দলের সমর্থনে এই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা হয়। এছাড়াও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমিরের আসনেও মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছে খেলাফত মজলিস।
উল্লেখ্য, নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার পূর্বে খেলাফত মজলিস ২৫৮ সংসদীয় আসনে দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে আসছিল। এর পর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন শরিকদের ছেড়ে দিয়ে মাত্র ৭৪টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়।
কিন্তু ইসলামপন্থী ও দেশপ্রেমিক শক্তির বৃহত্তর ঐক্য টিকিয়ে রাখার স্বার্থে চূড়ান্তভাবে অর্ধশতাধিক আসনে কেন্দ্রীয় নির্দেশনার আলোকে আজ খেলাফত মজলিসের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। অবশিষ্ট প্রার্থীরা ১০ দলীয় ঐক্যের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে দেওয়াল ঘড়ি প্রতিকে নির্বাচন করবেন।