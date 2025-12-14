রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:২৪ অপরাহ্ন
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

অস্ট্রেলিয়ায় বন্ডি সমুদ্র সৈকতে বন্দুকধারীদের হামলা, নিহত ১২

  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
অস্ট্রেলিয়ায় বন্ডি সমুদ্র সৈকতে বন্দুকধারীদের হামলা, নিহত ১২


অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় সমুদ্রসৈকত বন্ডাই বিচে ভয়াবহ বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সময় রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেলে এই হামলায় একজন বন্দুকধারীসহ অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এতে আরও হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সংবাদ সংস্থা বিবিসি অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যম এবিসির বরাতে জানিয়েছে, নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ সেখানে সক্রিয় বন্দুকধারীর খবর পেয়ে অভিযান চালাচ্ছে। এ ঘটনায় এরই মধ্যে দুই সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে এবং অভিযান চলমান রয়েছে।

সিডনি মর্নিং হেরাল্ড জানিয়েছে, বন্ডাই এলাকায় একাধিক গুলির শব্দ শোনা গেছে। তবে প্রাথমিকভাবে কতজন আহত হয়েছেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। পত্রিকাটি আরও জানায়, স্থানীয় বাসিন্দারা ক্যাম্পবেল প্যারেড এলাকায় একের পর এক পুলিশ গাড়ি প্রবেশ করতে দেখেছেন ও আশপাশে কিছু মানুষকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

অস্ট্রেলিয়ার আরেক সংবাদমাধ্যম ৭নিউজ জানিয়েছে, স্থানীয়রা গুলির শব্দ শুনে সমুদ্রসৈকত থেকে শত শত মানুষকে প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাতে দেখেছেন।

নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ পরে নিশ্চিত করেছে, এই ঘটনায় একাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, দুই হামলাকারীকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। একই সঙ্গে পুরো এলাকা তল্লাশি করে সম্ভাব্য ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইএডি) খুঁজে দেখা হচ্ছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন, তবে তাদের আঘাতের মাত্রা এখনো স্পষ্ট নয়।

এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, পাশের ব্রন্টে বিচে অবস্থানকালে তিনি একটানা প্রায় ২০টি গুলির শব্দ শুনতে পান।

এই হামলার সঙ্গে বন্ডাই বিচে চলমান কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সম্পর্ক আছে কি না, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ঘটনার সময় বন্ডাই বিচে ইহুদি ধর্মীয় উৎসব হনুক্কার প্রথম দিনের অনুষ্ঠান চলছিল বলে জানা গেছে। চানুকা বাই দ্য সি ২০২৫ নামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি বিকেল ৫টা থেকে সমুদ্রসৈকতের শিশুদের খেলার মাঠের কাছে হওয়ার কথা ছিল।

এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ। তিনি বন্ডাইয়ের পরিস্থিতিকে ভয়াবহ ও মর্মান্তিক বলে বর্ণনা করেছেন। এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশের কমিশনার ও নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রিমিয়ারের সঙ্গে কথা বলেছেন।

আলবানিজ বলেন, আমরা নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি। নিশ্চিত তথ্য পাওয়া গেলে আরও আপডেট দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, পুলিশ ও জরুরি সেবাকর্মীরা ঘটনাস্থলে জীবন রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, সিডনির পূর্ব উপকূলে অবস্থিত বন্ডি সমুদ্র সৈকত অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে সুপরিচিত সৈকতগুলোর মধ্যে একটি। ছুটির দিনে এমন ব্যস্ত সৈকতে বন্দুকধারীর হামলার ঘটনায় গোটা অস্ট্রেলিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।





