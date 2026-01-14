বুধবার, ১৪ জানুয়ারী ২০২৬, ১১:৪৯ অপরাহ্ন
কুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা কাল
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

‘আই হ্যাভ এ প্ল্যান’ শীর্ষক কার্টুন তারেক রহমানের কাছে হস্তান্তর

  • আপডেট সময়: বুধবার, ১৪ জানুয়ারী, ২০২৬
‘আই হ্যাভ এ প্ল্যান’ শীর্ষক কার্টুন তারেক রহমানের কাছে হস্তান্তর


ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিজের আঁকা কার্টুন উপহার দিয়েছেন জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট উদয়।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিএনপি চেয়ারম্যানের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে গিয়ে তারেক রহমানকে একটি দৃষ্টিনন্দন ফ্রেমে বাঁধানো সংশ্লিষ্ট কার্টুনটি উপহার দেন কার্টুনিস্ট উদয়।

কার্টুনিস্ট উদয় তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, ‘জনাব তারেক রহমানের ওপর আঁকা এমন একটি কার্টুন তার হাতে তুলে দেওয়াই স্বপ্ন ছিল। আজ তা দিতে পেরে আমি অতি আনন্দিত।’

এ সময় বিএনপি চেয়ারম্যান কার্টুনটি গ্রহণ করে কার্টুনিস্ট উদয়কে এটি আঁকার জন্য ধন্যবাদ জানান বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন।





