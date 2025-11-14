আজ থেকে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু

ঢাকা: বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে আজ থেকে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করবে দিনাজপুর জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনগুলো।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দিনাজপুর সদরস্থ শিশু একাডেমিতে আয়োজিত জরুরি সভায় জেলা বিএনপি এ ঘোষণা দিয়েছে। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর সদর-৩ আসনে বেগম খালেদা জিয়ার অংশগ্রহণ উপলক্ষে সভার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
সভায় জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে তিনটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—
এর আগে একই দিন প্যারাডাইস কমিউনিটি এন্ড কনভেনশন সেন্টারে সাংবাদিক ও সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেগম খালেদা জিয়ার সম্মানে প্রধান অতিথির চেয়ার ফাঁকা রাখা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা উদ্বোধন করেন ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
সভায় উপস্থিত ছিলেন— দিনাজপুর জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোফাজ্জল হোসেন দুলাল, সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহমেদ কচি, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক পৌরসভার মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোকছেদ আলী মঙ্গলিয়া, বিশিষ্ট নাগরিক শাহ মবিন জিন্নাহ, জেলা চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম, রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মীলন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌসা রহমান, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গোলাম নবী দুলাল, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক প্রকৌশলী মঞ্জুর মোর্শেদ সুমন, জেলা বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহেদ রিয়াজ চৌধুরী প্রমুখ।