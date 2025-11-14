শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৩৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Lady Gaga Opens Up About Mental Health: ‘I Did A Star Is Born On Lithium’ | Hollywood News ACC Asia Cup Rising Stars 2025: Full Schedule, When & Where to Watch, Live Streaming, Squads and Complete Details | Cricket News Amitabh Bachchan Writes ‘No Ethics’ As Dharmendra’s Leaked Video Sparks Outrage: ‘Disgusting’ | Bollywood News আজ থেকে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু IND vs SA: Why is Kagiso Rabada not playing 1st Test at Eden Gardens in Kolkata? | Cricket News Delhi Crime S3, Jolly LLB 3, Jurassic World Rebirth & More Now Streaming Amid security concerns, Pakistan cricket chief Mohsin Naqvi assures Sri Lanka players in person – Watch দক্ষিণ আফ্রিকায় আশ্রয় নিলেন ১৭০ ফিলিস্তিনি Kim Soo-Hyun Accuses Kim Sae-Ron’s Family Of Presenting ‘Fabricated Evidence’ Amid Dating Scandal | Korean News IND vs SA, 1st Test: Rishabh Pant, Dhruv Jurel in playing XI – who is missing out? | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

আজ থেকে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৬ সময় দেখুন
আজ থেকে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু


ঢাকা: বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে আজ থেকে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করবে দিনাজপুর জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনগুলো।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দিনাজপুর সদরস্থ শিশু একাডেমিতে আয়োজিত জরুরি সভায় জেলা বিএনপি এ ঘোষণা দিয়েছে। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর সদর-৩ আসনে বেগম খালেদা জিয়ার অংশগ্রহণ উপলক্ষে সভার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

সভায় জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে তিনটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—

  • বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করা
  • প্রতিটি মসজিদে বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ
  • কয়েক দিনের মধ্যে বিএনপিসহ সকল অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের আরেকটি সভার আয়োজন

এর আগে একই দিন প্যারাডাইস কমিউনিটি এন্ড কনভেনশন সেন্টারে সাংবাদিক ও সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেগম খালেদা জিয়ার সম্মানে প্রধান অতিথির চেয়ার ফাঁকা রাখা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা উদ্বোধন করেন ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন— দিনাজপুর জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোফাজ্জল হোসেন দুলাল, সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহমেদ কচি, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক পৌরসভার মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোকছেদ আলী মঙ্গলিয়া, বিশিষ্ট নাগরিক শাহ মবিন জিন্নাহ, জেলা চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম, রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মীলন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌসা রহমান, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গোলাম নবী দুলাল, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক প্রকৌশলী মঞ্জুর মোর্শেদ সুমন, জেলা বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহেদ রিয়াজ চৌধুরী প্রমুখ।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Lady Gaga Opens Up About Mental Health: ‘I Did A Star Is Born On Lithium’ | Hollywood News

Lady Gaga Opens Up About Mental Health: ‘I Did A Star Is Born On Lithium’ | Hollywood News

Amitabh Bachchan Writes ‘No Ethics’ As Dharmendra’s Leaked Video Sparks Outrage: ‘Disgusting’ | Bollywood News

Amitabh Bachchan Writes ‘No Ethics’ As Dharmendra’s Leaked Video Sparks Outrage: ‘Disgusting’ | Bollywood News

Delhi Crime S3, Jolly LLB 3, Jurassic World Rebirth & More Now Streaming

Delhi Crime S3, Jolly LLB 3, Jurassic World Rebirth & More Now Streaming

দক্ষিণ আফ্রিকায় আশ্রয় নিলেন ১৭০ ফিলিস্তিনি

দক্ষিণ আফ্রিকায় আশ্রয় নিলেন ১৭০ ফিলিস্তিনি

Kim Soo-Hyun Accuses Kim Sae-Ron’s Family Of Presenting ‘Fabricated Evidence’ Amid Dating Scandal | Korean News

Kim Soo-Hyun Accuses Kim Sae-Ron’s Family Of Presenting ‘Fabricated Evidence’ Amid Dating Scandal | Korean News

This Actress, Set To Get Married Soon, Lands In Controversy Over ‘Men Should Experience Period Pain’ Remarks

This Actress, Set To Get Married Soon, Lands In Controversy Over ‘Men Should Experience Period Pain’ Remarks

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST