আরও এক ইসরায়েলি জিম্মির মরদেহ হস্তান্তর

গাজায় চলমান যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে আরও এক ইসরায়েলি জিম্মির মরদেহ আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির (আইসিআরসি) মাধ্যমে হস্তান্তর করেছে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ সংগঠন হামাস।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীও নিশ্চিত করেছে এক বন্দির মরদেহ রেডক্রসের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে যুদ্ধবিরতি শুরুর পর থেকে সংগঠনটি ২০ জন জীবিত বন্দিকে মুক্তি ও ২২ জনের মরদেহ ফেরত দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড।
বুধবার (৫ নভেম্বর) হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসসাম ব্রিগেড এক বিবৃতিতে জানায়, গাজা সিটির পূর্বাঞ্চলের শুজাইয়া এলাকায় ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় এবং পরে তা হস্তান্তর করা হয়।
চলমান যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে হামাস এখন পর্যন্ত জীবিত ২০ জন ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে এবং ২৮ জনের মধ্যে ২২ জনের মরদেহ হস্তান্তর করেছে— যাদের বেশিরভাগই ইসরায়েলি নাগরিক।
তবে ইসরায়েল দাবি করেছে, এর আগে পাওয়া একটি মরদেহ তাদের নিখোঁজ বন্দিদের কারও সঙ্গে মেলেনি।
ইসরায়েল জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় ধাপের আলোচনার সূচনা নির্ভর করছে সকল বন্দির মরদেহ ফেরতের ওপর।