ইইউ পর্যবেক্ষক আসা স্বচ্ছ নির্বাচনেরই প্রমাণ: নজরুল

ঢাকা: এবারের নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পক্ষ থেকে বড় সংখ্যক নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত ভোটের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা প্রমাণ করে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসন কার্যালয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
নজরুল ইসলাম খান বলেন, এবারের নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বড় সংখ্যক নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত ভোটের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা প্রমাণ করে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়াবে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে।
তিনি আরও জানান, বৈঠকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচনের পর বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন।
সাক্ষাৎকালে বিএনপির পক্ষ থেকে আরও উপস্থিত ছিলেন চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহ, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ডক্টর মাহাদী আমিন।
বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।