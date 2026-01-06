মঙ্গলবার, ০৬ জানুয়ারী ২০২৬, ১০:৪৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Kartik Aaryan’s Mystery Girl Reacts To Dating Rumours; Amaal Mallik, Farrhana Bhatt Cancelled Dubai Trip | Bollywood News Shefali Shah Recalls Turbulent Marriage With Ex-Husband Harsh Chhaya: ‘Emotional Abuse Is Just As Bad…’ | Bollywood News ‘Silly to underestimate them’: New Zealand skipper backs Rohit Sharma and Virat Kohli for 2027 ODI World Cup | Cricket News ইইউ পর্যবেক্ষক আসা স্বচ্ছ নির্বাচনেরই প্রমাণ: নজরুল Runs, wickets, and World Cup: Kapil Dev turns 67 – the all-rounder Indian cricket never replaced | Cricket News Kartik Aaryan’s Rumoured Girlfriend Karina Kubiliute Gains 6,000 Instagram Followers In 24 Hours | Bollywood News Shreyas Iyer steps up as stand-in skipper, Shivam Dube holds nerve as Mumbai survive last-over thriller | Cricket News Mahadev And Sons Latest Update: Mahadev-Vidya’s Anniversary Coincides With Bhanu’s Birthday | Television News ‘I didn’t expect a series like this’: Travis Head’s honest take after Ashes masterclass | Cricket News Laughter Chefs 3: Harpal Singh Sokhi Calls Aly Goni’s Dish ‘Restaurant-Worthy’ | Television News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ইইউ পর্যবেক্ষক আসা স্বচ্ছ নির্বাচনেরই প্রমাণ: নজরুল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ১ সময় দেখুন
ইইউ পর্যবেক্ষক আসা স্বচ্ছ নির্বাচনেরই প্রমাণ: নজরুল


ঢাকা: এবারের নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পক্ষ থেকে বড় সংখ্যক নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত ভোটের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা প্রমাণ করে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসন কার্যালয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, এবারের নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বড় সংখ্যক নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত ভোটের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা প্রমাণ করে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়াবে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে।

তিনি আরও জানান, বৈঠকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচনের পর বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন।

সাক্ষাৎকালে বিএনপির পক্ষ থেকে আরও উপস্থিত ছিলেন চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহ, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ডক্টর মাহাদী আমিন।

বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Kartik Aaryan’s Mystery Girl Reacts To Dating Rumours; Amaal Mallik, Farrhana Bhatt Cancelled Dubai Trip | Bollywood News

Kartik Aaryan’s Mystery Girl Reacts To Dating Rumours; Amaal Mallik, Farrhana Bhatt Cancelled Dubai Trip | Bollywood News

Shefali Shah Recalls Turbulent Marriage With Ex-Husband Harsh Chhaya: ‘Emotional Abuse Is Just As Bad…’ | Bollywood News

Shefali Shah Recalls Turbulent Marriage With Ex-Husband Harsh Chhaya: ‘Emotional Abuse Is Just As Bad…’ | Bollywood News

Kartik Aaryan’s Rumoured Girlfriend Karina Kubiliute Gains 6,000 Instagram Followers In 24 Hours | Bollywood News

Kartik Aaryan’s Rumoured Girlfriend Karina Kubiliute Gains 6,000 Instagram Followers In 24 Hours | Bollywood News

Mahadev And Sons Latest Update: Mahadev-Vidya’s Anniversary Coincides With Bhanu’s Birthday | Television News

Mahadev And Sons Latest Update: Mahadev-Vidya’s Anniversary Coincides With Bhanu’s Birthday | Television News

Laughter Chefs 3: Harpal Singh Sokhi Calls Aly Goni’s Dish ‘Restaurant-Worthy’ | Television News

Laughter Chefs 3: Harpal Singh Sokhi Calls Aly Goni’s Dish ‘Restaurant-Worthy’ | Television News

মৌলভীবাজার জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

মৌলভীবাজার জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST