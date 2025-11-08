রবিবার, ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ১০:০৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Priyanka Chopra Reacts To Bharti Singh’s Rs 20L Bvlgari Gift From Haarsh: ‘Mujhse Bhi Zyada Achhi Lag Rahi’ | Bollywood News Novak Djokovic clinches 101st career title in Athens, pulls out of ATP Finals hours later – here’s why | Tennis News Rapper Rod Wave Arrested On Drug And Weapon Charges Hours After Grammy Nomination | Hollywood News কুবির ব্যায়ামাগারে নেই প্রশিক্ষক, সরঞ্জাম সংকট চরমে ‘Fire ‘n’ ice nahi, hum fire and fire hain’: Abhishek Sharma sums up his bond with Shubman Gill perfectly | Cricket News Big revelation! When Shah Rukh Khan stepped in to save Cheteshwar Pujara’s career | Cricket News দক্ষিণ আফ্রিকায় জি-২০ সম্মেলনে অংশ নেবে না যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প ইবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নতুন কমিটি দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে বিতর্কে বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত কামরুল ইউক্রেনের বিদ্যুৎ অবকাঠামোতে রাশিয়ার হামলা, নিহত ৩
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

ইউক্রেনের বিদ্যুৎ অবকাঠামোতে রাশিয়ার হামলা, নিহত ৩

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ৮ নভেম্বর, ২০২৫
  • ২৪ সময় দেখুন
ইউক্রেনের বিদ্যুৎ অবকাঠামোতে রাশিয়ার হামলা, নিহত ৩


ইউক্রেনে রাশিয়ার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। একইসঙ্গে তিনটি অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

শনিবার (৮ নভেম্বর) রয়টার্সের প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এর আগে শুক্রবার রাতভর এই হামলার ঘটনা ঘটে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানান, রাশিয়া ৪৫টিরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৪৫০টিরও বেশি ড্রোন নিক্ষেপ করেছে।

এই হামলায় ডিনিপ্রো শহরে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ড্রোন আঘাত হানলে দুইজন নিহত এবং ১২ জন আহত হন। আর খারকিভ অঞ্চলে আরও একজন নিহত হন বলে আঞ্চলিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া স্ভিরিডেঙ্কো নিশ্চিত করেছেন, কিয়েভ, পোলতাভা এবং খারকিভ অঞ্চলের বিদ্যুৎ সুবিধাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিদ্যুৎ সংস্থা ‘সেন্ট্রেনারগো’ জানিয়েছে, এটি যুদ্ধ শুরুর পর তাদের স্থাপনাগুলিতে সবচেয়ে বড় আক্রমণ, যার ফলে তারা কিয়েভ এবং খারকিভ অঞ্চলের প্ল্যান্টগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন এখন ‘শূন্য’।

জেলেনস্কি এই হামলার প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ার সমস্ত শক্তির ওপর আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি জানিয়েছেন। রাশিয়া শীতের আগে সাধারণ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ অবকাঠামোতে আঘাত হানছে।

প্রায় চার বছর আগে আক্রমণ শুরুর পর থেকে রাশিয়া নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ খাতে আক্রমণ করে আসছে। মস্কোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, কিয়েভের হামলার প্রতিক্রিয়ায় তারা অস্ত্র উৎপাদন এবং জ্বালানি সুবিধাগুলিতে ‘উচ্চ-নির্ভুল দূরপাল্লার অস্ত্র দিয়ে ব্যাপক হামলা’ চালিয়েছে।

ইউক্রেনীয় বিমান বাহিনী জানিয়েছে, তারা ৪০৬টি রুশ ড্রোন ও ৯টি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করলেও, ২৬টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ৫২টি ড্রোন ২৫টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে। স্ভিরিডেঙ্কো বলেছেন যে সরকার এবং বিদ্যুৎ সংস্থাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ, পানি ও উত্তাপ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করার জন্য কাজ করছে এবং পোলতাভা অঞ্চলে দুটি শহর বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর জেনারেটর ব্যবহার করে পানি সরবরাহ করছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Priyanka Chopra Reacts To Bharti Singh’s Rs 20L Bvlgari Gift From Haarsh: ‘Mujhse Bhi Zyada Achhi Lag Rahi’ | Bollywood News

Priyanka Chopra Reacts To Bharti Singh’s Rs 20L Bvlgari Gift From Haarsh: ‘Mujhse Bhi Zyada Achhi Lag Rahi’ | Bollywood News

Rapper Rod Wave Arrested On Drug And Weapon Charges Hours After Grammy Nomination | Hollywood News

Rapper Rod Wave Arrested On Drug And Weapon Charges Hours After Grammy Nomination | Hollywood News

দক্ষিণ আফ্রিকায় জি-২০ সম্মেলনে অংশ নেবে না যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প

দক্ষিণ আফ্রিকায় জি-২০ সম্মেলনে অংশ নেবে না যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে বিতর্কে বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত কামরুল

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে বিতর্কে বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত কামরুল

নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের কমিটি নেই ১৫ মাস, স্থবির সাংগঠনিক কার্যক্রম

নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের কমিটি নেই ১৫ মাস, স্থবির সাংগঠনিক কার্যক্রম

‘ওয়াজ মাহফিল যেন রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত না হয়’

‘ওয়াজ মাহফিল যেন রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত না হয়’

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST