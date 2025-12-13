শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:২৯ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Sunil Pal’s Drastic Weight Loss At Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Premiere Leaves Fans Worried About His Health | Bollywood News GOAT India Tour: West Bengal Sports Minister reacts to Kolkata chaos during Lionel Messi’s visit – ‘I will not …’ | Football News Saali Mohabbat Review: Radhika Apte Stands Out In Tisca Chopra’s Directorial Debut ‘পরিবার পরিকল্পনা মানেই নারীর ক্ষমতায়ন’ Akhil Vishwanath, Malayalam Actor Known For Chola, Dies By Suicide At 30 | Malayalam-cinema News ইবি’র পোস্টার প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতা হাদিকে গুলির ২৪ ঘণ্টা পার, পুলিশ বলছে রাতেই মামলা হবে IPL Auction 2026: After smart trading, Rajasthan Royals a few minor fixes away from a balanced squad | Cricket News Kolkata chaos: ‘Private PR event’ – AIFF distances itself from Lionel Messi’s India tour after disorder | Football News শান্তিতে নোবেলজয়ী নার্গিস মোহাম্মদী গ্রেফতার
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

ইবি’র পোস্টার প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৭ সময় দেখুন
ইবি’র পোস্টার প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতা


ইবি: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল পোস্টার প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভাগটির অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের দ্বিতীয় তলায় এটি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগসহ বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের ৩৯টি গ্রুপ অংশগ্রহণ করে। এতে সেরা ১০ জনকে পুরস্কৃত হয়।

শিক্ষার্থীরা বলেন, ফোর্থ ইয়ারে উঠে আমাদের অনেক প্রজেক্টের কাজ করতে হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ভার্সিটির সাথে গিয়েও আমাদেরকে ওরাল প্রেজেন্টেশন দিতে হয়। কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলোতে অভ্যস্ত না। এজন্য আজকের এই উদ্যোগ আমাদেরকে নিজের সাহসিকতাটা বজায় রেখে সবার সামনে দাঁড়িয়ে সাবলীলভাবে কথা বলা শিখিয়েছে। ভার্সিটি বা অন্য জায়গায় গিয়ে আমরা রিসার্চ পেপার বা রিসার্চের থিম নিয়ে যেন ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারি, সেটা শিখিয়েছে। সেজন্য আমরা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই।

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনটির সভাপতি অধ্যাপক ড. হাফিজুর রহমান বলেন, ‘আমাদের শিক্ষার্থীরা গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং শিল্পক্ষেত্রের পেশাজীবীদের একই মঞ্চে একত্রিত করে যে আন্তর্জাতিকমানের আয়োজন করেছে, তা উচ্চশিক্ষার মূল চেতনা-জ্ঞান ভাগাভাগি ও বুদ্ধি বিনিময়ের অনন্য প্রতিফলন। এ ধরনের আয়োজন তরুণ গবেষকদের দূরদৃষ্টি, নিষ্ঠা এবং নেতৃত্বগুণের পরিচায়ক। পাশাপাশি জাতীয় ও বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে অর্থবহ অবদান রাখার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরে। এটি শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল অনুসন্ধান, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ এবং সৃজনশীল অন্বেষণে অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা করছি।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

ওসমান হাদিকে গুলির প্রতিবাদে কুবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ওসমান হাদিকে গুলির প্রতিবাদে কুবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জবি ছাত্রীদের বিক্ষোভ

ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জবি ছাত্রীদের বিক্ষোভ

ঢাবি কলা-আইন-সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল

ঢাবি কলা-আইন-সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল

ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জবিতে বিক্ষোভ

ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জবিতে বিক্ষোভ

হাদির ওপর হামলাকারীদের ১২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবি ইবি বৈবিছাআ’র

হাদির ওপর হামলাকারীদের ১২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবি ইবি বৈবিছাআ’র

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST