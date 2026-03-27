বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

ইরানের জ্বালানি স্থাপনায় হামলা স্থগিতের ঘোষণা ট্রাম্পের, কমলো তেলের দাম

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৭ মার্চ, ২০২৬
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের মধ্যে ইরানের জ্বালানি স্থাপনায় হামলা আরও ১০ দিন স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এ ঘোষণার পর বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমেছে।

সংবাদমাধ্যম সিএনএন এর খবরে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে এ ঘোষণা দেন তিনি।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, ইরান সরকারের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশটির জ্বালানি স্থাপনায় ধ্বংসযজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় আগামী ৬ এপ্রিল রাত আটটা পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ইরানের সঙ্গে আলোচনা চলছে। বিভিন্ন ভুয়া সংবাদমাধ্যমের ভুল খবর প্রকাশের পরও আলোচনা ভালোভাবে চলছে।

এর আগে গত ২৩ মার্চ ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন যে আজ শুক্রবার (২৭ মার্চ) পর্যন্ত ইরানের জ্বালানি স্থাপনায় হামলা বন্ধ রাখবে মার্কিন বাহিনী।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে বা দেশটির জ্বালানি কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করতে ইরানকে দেওয়া সময়সীমা তিনি বাড়িয়েছেন। তিনি আরও বলেন, আলোচনা ‘খুব ভালোভাবে’ চলছে, কিন্তু তেহরান এই আলোচনার খবরকে অস্বীকার করেছে।

চার সপ্তাহব্যাপী এই যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, এতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে এবং জ্বালানির আকাশছোঁয়া দামের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে আঘাত হেনেছে, যা বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

শান্তি আলোচনার মধ্যস্থতাকারীদের উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, ইরান এই ১০ দিনের বিরতি চায়নি।

ট্রাম্প ফক্স নিউজের ‘দ্য ফাইভ’ অনুষ্ঠানে বলেছেন, ইরানিরা বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলায় সাত দিনের বিরতি চেয়েছে। তেহরানের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

ইরান বলেছে, ট্রাম্প যদি তার হুমকি বাস্তবায়ন করেন, তবে তারা উপসাগরীয় অঞ্চলের জ্বালানি স্থাপনাগুলোতে পালটা হামলা চালাবে।
বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর পালটা হামলার এই সম্ভাবনা বিশ্ববাজারকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে এবং এই অঞ্চলের লাখ লাখ বেসামরিক মানুষের জীবন-জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

হামলা স্থগিত করায় তেলের দাম কমেছে

বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) তেলের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে আজ শুক্রবার দাম কিছুটা কমলেও তা আগের দিনের সেই বড় উল্লম্ফনকে পুরোপুরি কমিয়ে আনতে পারেনি। ইরান যুদ্ধ ধারণার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে—এমন ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যেই তেলের বাজারে এ পরিস্থিতি দেখা গেছে।

ছবি: গেটি ইমেজেস।

আল জাজিরার প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার গ্রিনিচ মান সময় (জিএমটি) রাত আড়াইটায় দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ১ দশমিক ৫ শতাংশ কমেছে। প্রতি ব্যারেল ব্রেন্ট ক্রুড বিক্রি হচ্ছে ৯৩ দশমিক ০৭ ডলারে। অন্যদিকে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) তেলের দাম ১ দশমিক ৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ব্যারেল প্রতি ১০৬ দশমিক ১২ ডলারে।

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। আর এ সময়ে ডব্লিউটিআই তেলের দাম বেড়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ।





