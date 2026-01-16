উত্তরায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িতে গেলেন জামায়াত আমির

ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান রাজধানীর উত্তরা আবাসিক ভবনে সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতদের খোঁজখবর নিতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে ১১ নম্বর সেক্টরের ১৮ নম্বর সড়কে অবস্থিত ওই বাড়ীতে যান।
জামায়াত আমির ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শন করেন এবং হতাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের ধৈর্যধারণের তৌফিক কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। পাশাপাশি নিহতদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা লাভের জন্য দোয়া করেন।
ডা. শফিকুর রহমান সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জামায়াত নেতা অধ্যক্ষ আশরাফুল ইসলাম এবং এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা-১৮ আসনে ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের প্রার্থী আরিফুল ইসলাম আদিব।
উল্লেখ্য, শুক্রবার সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে সংঘটিত এ অগ্নিকাণ্ডে দুই পরিবারের ৬ জন নিহত হন এবং আরও কয়েকজন আহত হন।