একটি দুর্বল সরকার প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র চলছে: সালাম

ঢাকা: একটি মহল পরিকল্পিতভাবে একটি দুর্বল সরকার প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও ঢাকা-১৭ আসনের নির্বাচনি প্রচারণা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক আবদুস সালাম।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে বনানীতে ঢাকা-১৭ আসনের প্রধান নির্বাচনি কার্যালয়ে পেশাজীবী নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় আবদুস সালাম এসব কথা বলেন।
আবদুস সালাম বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় যাবে এটা সবাই জানে। কিন্তু একটি মহল চায়, বিএনপি যেনো সর্বোচ্চ আসন না পায়। এতে সরকার দুর্বল হবে এবং পরবর্তী সময়ে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে সরকার পতনের চেষ্টা চালানো যাবে।
তিনি বলেন, ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির প্রার্থী দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুধু জয়ই যথেষ্ট নয়, তাকে রেকর্ডসংখ্যক ভোটে বিজয়ী করতে হবে। এই আসনে সর্বোচ্চ ভোট নিশ্চিত করাই দলীয় নেতাকর্মীদের প্রধান দায়িত্ব বলে তিনি উল্লেখ করেন।
অতীতের নির্যাতন ও বঞ্চনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবদুস সালাম বলেন, শহিদ জিয়াউর রহমানের পক্ষে লেখা বা মত প্রকাশের কারণে বহু মানুষ চাকরি হারিয়েছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই নির্বাচনে বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয়ই সেই বঞ্চনার উপযুক্ত জবাব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
তিনি আরও বলেন, এই নির্বাচনে মহিলা ভোটই অর্ধেক শক্তি। এই ভোটই নির্ধারণ করবে কে জিতবে আর কে হারবে। তাই মা-বোনদের ভোট বিএনপির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি আহ্বান জানান, দেশের স্বার্থে এবং নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পরিবার, অফিস ও কর্মক্ষেত্র থেকে সময় বের করে বিএনপির পক্ষে মাঠে নামতে হবে। এটি শুধু দলের জন্য নয়, বরং নিজেদের অধিকার ও ভবিষ্যতের জন্য জরুরি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
আবদুস সালাম বলেন, ঢাকা-১৭ আসনের ১২৪টি ভোটকেন্দ্রের প্রতিটিতে সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়াতে হবে। প্রতিদিন ১০ থেকে ২০ জন ভোটারের সঙ্গে কথা বললেই বিভ্রান্তি দূর করা সম্ভব বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
সভা শেষে তিনি উপস্থিত নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আজ তারা যে সময় দিয়েছেন, আশা করেন আগামী কয়েক দিনও দেশের জন্য এবং নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য তারা মাঠে সক্রিয় থাকবেন।