এক অসহায় পরিবারের কথা

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহীর ভদ্রা এলাকার রেল লাইন বস্তিতে থাকে , আল আমিন । আলামিনের বয়স যখন ৭ মাস তখন আলামিনের বাবা রাজশাহী থেকে পরিবার রেখে চলে যান নওগাঁ । আলামিনের বাবা পেশায় একজন রিকশা চালক ছিলেন । পরিবার ফেলে রেখে নওগাঁ গিয়ে বিয়ে করে , আরেক মেয়েকে । আর ফিরে আসে না । পরিবারের কোন খোজ খবর ও নেয় না আলামিনের বাবা । এভাবেই কাটতে থাকে দিন । চরম অভাব নিয়ে কোন রকম দিন কাটে আলামিনের মায়ের ।
আলামিনের দাদী রাজশাহী শহরে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ভিক্ষা করে যা সামান্য উপার্জন হয় , তাই নিয়েই কোন রকম ভাবে বেচে থাকার লড়াই করে টিকে থাকে । এভাবেই কাটতে থাকে দিন। এ যেন সিনেমার গল্পের মত মনে হচ্ছিল সব কিছুই। আলামিনের বয়স যখন ১ বছর ৩ মাস। তখন আলামিনের মা ও চলে যায় অন্যত্র। এই ছোট আলামিনের এখন কি হবে ????
দাদী এবার ছোট আলামিনকে সাথে নিয়ে তার পেশা ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পরেন রাস্তায় , রাস্তায় । আলামিনের বাবা চলে গেল নওগাঁ , সেখানে যেয়ে বিয়ে করে আর ফিরলো না । কিছুদিন পর আলামিনের মা ও চলে গেল । তাহলে এবার কে দায়িত্ব নিবে ?? যে শিশু হেসে , খেলে , বাবা মায়ের আদর, সেন্হে বড় হবার কথা । সেই আলামিনের এ কেমন করুন পরিনতি ??? দাদা কোলে করে , রাস্তায় , রাস্তায় ভিক্ষা করে , সামান্য কিছু অর্থ দিয়ে , কোন রকমে দিন যায় । আলামিনের দাদীর। দাদীই কাছেই থাকে ছোট আলামিন । এভাবেই দিন, মাস, বছর কেটে যাচ্ছে ।
রাজশাহী শহরের নিউমার্কেট এলাকায় দাদীর সাথে রাস্তায় বসে ,পুরাতন কাগজে ক, খ, গ, ঘ । লিখছিলো আলামিন । কথা হলো আলামিনের দাদীর সাথে , আলামিনের সাথে । আলামিনের খুব ইচ্ছা পড়াশোনা করে জীবনে অনেক বড় হবে । কিন্তু কে নিবে আলামিনের দায়িত্ব ??? যেখানে দুই বেলা ঠিক মতো ভাতের নিশ্চয়তা নেই। সেখানে পড়াশোনা করা , স্কুলে যাওয়া তো স্বপ্নের মত। এভাবেই মুকুলেই ঝড়ে পরে আলামিনের মতো শিশুরা । দাদী আর আগের মতো চলতে পারে না অভাব, অনাটনে , শারীরিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যা , রোগ ব্যধি বাসা বেধেছে শরীরে । চিকিৎসা করা , ঔষধ কেনার মতো সামর্থ্য নেই। তাই সমাজের বিত্তবান, সহৃদয় মানুষ এই অসহায় পরিবারকে কিছু সহযোগীতা করেন , তাহলে কিছুটা উপকৃত হতো এই পরিবার টা । একটু হাসি ফুটতো এতিম , অসহায় ছোট বাচ্চা আলামিনের মুখে । বিকাশ নাম্বার ০১৭৩২৪২৬২৮৬