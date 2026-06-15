এঞ্জেল কেয়ার একাডেমির অধ্যক্ষ নুরুল আমিনকে অপহরণের চেষ্টা, এলাকায় চরম উত্তেজনা

টেকনাফ প্রতিনিধি: কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের খারাংখালী এলাকায় অবস্থিত এঞ্জেল কেয়ার একাডেমির অধ্যক্ষ মাস্টার নুরুল আমিনকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অপহরণে ব্যর্থ হয়ে দুর্বৃত্তরা তাকে মারধর করে এবং তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন, মানিব্যাগসহ প্রয়োজনীয় মালামাল ছিনিয়ে নেয় বলে জানা গেছে।
ভুক্তভোগী নুরুল আমিন হোয়াইক্যং ইউনিয়নের নয়াবাজার এলাকার হাজী মোহাম্মদ হোছাইনের পুত্র। সোমবার (১৫ জুন) সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে প্রতিদিনের ন্যায় নিজ কর্মস্থল খারাংখালী এঞ্জেল কেয়ার একাডেমিতে যাওয়ার পথে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত তার গাড়ির গতিরোধ করে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্বৃত্তরা তাকে জোরপূর্বক অপহরণের চেষ্টা চালায়। এ সময় নুরুল আমিন বাধা দিলে অপহরণকারীরা দা, কিরিচ ও অন্যান্য দেশীয় অস্ত্র দিয়ে তাকে আঘাত করে। তার চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা অস্ত্র উঁচিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।
ঘটনার পর এলাকায় চরম উত্তেজনা ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।
জানা গেছে, এর আগেও নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে অভিযুক্ত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে টেকনাফ মডেল থানায় পরপর দুটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছিলেন অধ্যক্ষ নুরুল আমিন।
এ বিষয়ে টেকনাফ মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, “ঘটনার বিষয়ে আমরা অবগত হয়েছি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”
স্থানীয় সচেতন মহল এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি একজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের ওপর এমন হামলার ঘটনায় শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে বলে তারা মন্তব্য করেন।