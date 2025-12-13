শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:৫৮ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Kunal Kapur Gives An Update On MasterChef Season 9, Says ‘The Contestants And Challenges Are…’ | Television News Chaos in Kolkata! Bottles thrown, banners vandalised: Lionel Messi forced to exit Salt Lake Stadium early – WATCH | Football News This Is Why Alia Bhatt Often Sings The Malayalam Song Unni Vava Vo | Bollywood News Shah Rukh Khan and AbRam meet Lionel Messi as fans erupt in cheers – WATCH | Football News Girls’ Generation’s Tiffany Young And Byun Yo-Han Confirm Relationship, Say Marriage Is On The Cards | Hollywood News শীতকালীন ঝড় ‘বাইরন’-এ বিপর্যস্ত গাজা Lionel Messi GOAT Tour of India Live Updates: Shah Rukh Khan and son AbRam meet Messi in Kolkata বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়ন হলে নারীদের অধিকার নিশ্চিত হবে : সরওয়ার জামাল নিজাম From Bus Conductor to Superstar with Raj Bahadur’s Help ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৮ সময় দেখুন
ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ


ইবি: ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলিবর্ষণ ও সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রধান ফটক সংলগ্ন কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ সমাবেশ করে তারা। এ সময় শিক্ষার্থীরা অতি দ্রুত অপরাধীদের গ্রেফতারের জোর দাবি জানান তারা। পরে সেখানে হাদির সুস্থতায় দোয়া মোনাজাত করেন শিক্ষার্থীরা।

মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন ও ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব এনএসের (আইইউসানস) নেতৃবৃন্দসহ দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

মিছিলে শিক্ষার্থীরা ‘হাদির ওপর হামলা কেন, ইন্টেরিম জবাব চাই’, ‘সন্ত্রাসীদের কালো হাত, ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও’, ‘হাদি ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দিবো না’, ‘তুমি কে আমি কে, হাদি হাদি’, ‘ইনকিলাব ইনকিলাব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’, ‘একটা একটা লীগ ধর, ধরে ধরে জেলে ভর’, ‘জুলাই যোদ্ধা আহত কেন, ইন্টেরিম জবাব চাই’ ও ‘বিপ্লবীরা আহত কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেয়।

মিছিল পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সমাবেশে শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি ইউসুব আলী বলেন, ‘একটি গ্রুপ জুলাই পরবর্তী বাংলাদেশে জুলাই নিয়ে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। একদল সুশীল জুলাই ও একাত্তরকে মুখোমুখি করার চেষ্টা করছে। আজ জুলাইয়ের জনগণের জেগে উঠেছে। আমরা আর কোনো ছাড় দিতে রাজি নই। যেখানে জুলাইয়ের ওপর হামলা সেখানেই আমরা প্রতিবাদ করবো। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছু লোক ষড়যন্ত্র করছে। তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতারিত করা হবে। সবাই ঐক্যাবদ্ধ হয়ে জুলাইয়ে সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করবো। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবো, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করব।’

শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ বলেন, ‘এই হামলা শুধু এক ব্যক্তির ওপর হামলা নয়। এটা সমগ্র জুলাই যোদ্ধাদের ওপর হামলা। সন্ত্রাসী হামলা করে আন্দোলন নিস্তব্ধ করা যায় না। ওসমান হাদী শুধু একজন ব্যক্তি নয়। তিনি সমাজের ন্যায়, অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলে। একটা মহল দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করা হবে।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক এস এম সুইট বলেন, আজ ইবিতে আরেকটি জুলাই নেমে এসেছে। সকল দল-মত জুলাইয়ের স্প্রিটকে ধরে রেখে নেমে এসেছে। হাদীর ওপর হামলা বিচ্ছিন্নভাবে নিলে আমরা ভুল করবো। এই হামলা ইন্টেরিম দায়িত্ব নেওয়ার পরেই শুরু হয়েছে। গতকাল চট্রগ্রামে এক জুলাই যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে৷ ব্যারিষ্টার ফুয়াদের ওপর হামলা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্র করছে প্রতিবেশী দেশ ভারত। আপনারা আর কোনো ষড়যন্ত্রের সাহস দেখাবেন না। ছাত্র-জনতা রুখে দিবে। আজ হাদিকে হত্যার জন্য হামলা করা হয়েছে। এক হাদি মারা গেলে লক্ষ্য হাদি জন্ম নিবে।

উল্লেখ্য, আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর রাজধানীর বিজয়নগরে বক্স কালভার্ট রোডে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান বিন হাদি গুলিবিদ্ধ হন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ওসমান হাদিকে গুলির প্রতিবাদে কুবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ওসমান হাদিকে গুলির প্রতিবাদে কুবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জবি ছাত্রীদের বিক্ষোভ

ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জবি ছাত্রীদের বিক্ষোভ

ঢাবি কলা-আইন-সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল

ঢাবি কলা-আইন-সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল

ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জবিতে বিক্ষোভ

ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জবিতে বিক্ষোভ

হাদির ওপর হামলাকারীদের ১২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবি ইবি বৈবিছাআ’র

হাদির ওপর হামলাকারীদের ১২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবি ইবি বৈবিছাআ’র

ওসমান হাদীর ওপর হামলার প্রতিবাদে রাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

ওসমান হাদীর ওপর হামলার প্রতিবাদে রাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST