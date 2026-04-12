সোমবার, ১৩ এপ্রিল ২০২৬, ০৩:০৪ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
কর্ণফুলীতে কর্মসংস্থানের দাবিতে ইউএনও বরাবর ছাত্রদলের স্মারকলিপি প্রদান কর্ণফুলীতে ভোজ্য তেলের দোকানে অভিযান, জরিমানা ৪০ হাজার টাকা পীরকে পিটিয়ে-কুপিয়ে হত্যা: বাউল শিল্পী শফি মন্ডলের বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি-এর নতুন কার্যনির্বাহী বোর্ড গঠন কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত IPL 2026 controversy: RR manager Romi Bhinder violates PMOA protocol by using phone in dugout | Cricket News বাপার প্রয়াত সভাপতি এইচ.এম. এরশাদ স্মরণে নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত ভূঞাপুরে থানার বিশেষ অভিযানে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার -১ কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত প্রধানমন্ত্রীর টাংগাইল সফর উপলক্ষে কালিয়াকৈরে বিএনপির প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১২ এপ্রিল, ২০২৬
  • ৬৮ সময় দেখুন
কক্সবাজারের রামু উপজেলায় ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা Microcredit Regulatory Authority (এমআরএ)-এর উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের অংশগ্রহণে একটি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (১২ এপ্রিল) দুপুরে ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)-এর এইচআরডিসি মিলনায়তনে এ গণশুনানি আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমআরএ’র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন।

গণশুনানি আয়োজনে সহযোগিতা করে Young Power in Social Action (ইপসা) এবং COAST Foundation। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের মোট ৬০ জন ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক অংশগ্রহণ করেন।

গণশুনানিতে অংশগ্রহণকারী গ্রাহকরা ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—ঋণের সার্ভিস চার্জ বা সেবামূল্য হ্রাস, সাপ্তাহিক ঋণের গ্রেস পিরিয়ড বৃদ্ধি, মূল ঋণের সাথে সহায়ক ঋণের সুযোগ সৃষ্টি, ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি, গ্রাহকের চাহিদাভিত্তিক ঋণ প্রদান, উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় নিরাপদ পানির জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন এবং অসহায় বা ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের জন্য অনুদান সহায়তা নিশ্চিত করা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন, ঋণের সার্ভিস চার্জ বা সেবামূল্য হ্রাসের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি তিনি জোর দিয়ে বলেন, ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের নিজেদের নামে গৃহীত ঋণ উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধনমূলক কাজে বিনিয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি।

গণশুনানি সঞ্চালনা করেন এমআরএ’র পরিচালক মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম। এসময় এমআরএ’র যুগ্ম পরিচালক রণজিত কুমার সরকার ও নাজনীন সুলতানা, উপ-পরিচালক সৈয়দ আশিক ইমতিয়াজ, সহকারী পরিচালক মোঃ হাসান এবং রোকসানা আক্তার লিজা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও COAST Foundation-এর নির্বাহী পরিচালক এম. রেজাউল করিম চৌধুরী ও সহকারী পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম এবং Young Power in Social Action-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী ড. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, পরিচালক (অর্থনৈতিক উন্নয়ন) মো. মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী, উপ-পরিচালক ও কক্সবাজার রিজিওনাল প্রধান মোহাম্মদ শহিদুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গণশুনানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের মতামত ও প্রত্যাশা সরাসরি নীতিনির্ধারকদের কাছে তুলে ধরার একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতকে আরও গ্রাহকবান্ধব ও কার্যকর করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST