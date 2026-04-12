কর্ণফুলীতে কর্মসংস্থানের দাবিতে ইউএনও বরাবর ছাত্রদলের স্মারকলিপি প্রদান

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
কর্ণফুলী উপজেলার আওতাধীন সকল মিল-কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় শিক্ষিত এবং তরুণ বেকারদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার দাবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
শনিবার (১১ এপ্রিল) বিকাল ৫ টার দিকে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব কামরুদ্দিন সবুজের নেতৃত্বে কর্ণফুলী উপজেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে কর্ণফুলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সজিব কান্তি রুদ্র বরাবর একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।
এসময় চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব কামরুদ্দিন সবুজ বলেন, কর্ণফুলী উপজেলা একটি সম্ভাবণাময়ী শিল্প জোন। এই এলাকায় দিনদিন শিক্ষার হার বাঁড়ছে। তবে সেই তুলনায় বাড়ঁছেনা যোগ্যতা ভিত্তিক কর্মসংস্থান।
তিনি আরো বলেন, বেকার সমস্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্তরায়। তাই ইউএনও মহোদয়ের মাধ্যমে উপজেলার সকল মিল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে চাই যোগ্যতা ভিত্তিক চাকুরি দিয়ে এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এগিয়ে আসতে হবে।
তিনি আরো বলেন, তরুণদের ন্যায্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। আমরা বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আন্তরিক উদ্যোগে কর্ণফুলীর তরুণ সমাজ একটি সম্ভাবনাময় ও স্বাবলম্বী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সজিব কান্তি রুদ্র স্মারকলিপি গ্রহণ করে বিষয়টি গুরুত্ব ও তাৎপর্য সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান তিনি।