সোমবার, ১৩ এপ্রিল ২০২৬, ০৩:০৪ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
কর্ণফুলীতে কর্মসংস্থানের দাবিতে ইউএনও বরাবর ছাত্রদলের স্মারকলিপি প্রদান কর্ণফুলীতে ভোজ্য তেলের দোকানে অভিযান, জরিমানা ৪০ হাজার টাকা পীরকে পিটিয়ে-কুপিয়ে হত্যা: বাউল শিল্পী শফি মন্ডলের বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি-এর নতুন কার্যনির্বাহী বোর্ড গঠন কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত IPL 2026 controversy: RR manager Romi Bhinder violates PMOA protocol by using phone in dugout | Cricket News বাপার প্রয়াত সভাপতি এইচ.এম. এরশাদ স্মরণে নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত ভূঞাপুরে থানার বিশেষ অভিযানে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার -১ কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত প্রধানমন্ত্রীর টাংগাইল সফর উপলক্ষে কালিয়াকৈরে বিএনপির প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কর্ণফুলীতে কর্মসংস্থানের দাবিতে ইউএনও বরাবর ছাত্রদলের স্মারকলিপি প্রদান

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২৬
  • ৪৮ সময় দেখুন
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

কর্ণফুলী উপজেলার আওতাধীন সকল মিল-কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় শিক্ষিত এবং তরুণ বেকারদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার দাবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

শনিবার (১১ এপ্রিল) বিকাল ৫ টার দিকে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব কামরুদ্দিন সবুজের নেতৃত্বে কর্ণফুলী উপজেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে কর্ণফুলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সজিব কান্তি রুদ্র বরাবর একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

এসময় চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব কামরুদ্দিন সবুজ বলেন, কর্ণফুলী উপজেলা একটি সম্ভাবণাময়ী শিল্প জোন। এই এলাকায় দিনদিন শিক্ষার হার বাঁড়ছে। তবে সেই তুলনায় বাড়ঁছেনা যোগ্যতা ভিত্তিক কর্মসংস্থান।

তিনি আরো বলেন, বেকার সমস্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্তরায়। তাই ইউএনও মহোদয়ের মাধ্যমে উপজেলার সকল মিল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে চাই যোগ্যতা ভিত্তিক চাকুরি দিয়ে এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরো বলেন, তরুণদের ন্যায্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। আমরা বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আন্তরিক উদ্যোগে কর্ণফুলীর তরুণ সমাজ একটি সম্ভাবনাময় ও স্বাবলম্বী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সজিব কান্তি রুদ্র স্মারকলিপি গ্রহণ করে বিষয়টি গুরুত্ব ও তাৎপর্য সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST