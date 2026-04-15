কর্ণফুলীতে গাড়ি চালকের গলায় ঝুলে ফাঁস, ঘর থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় মোহাম্মদ রুবেল (২৭) নামে এক সিএনজি চালকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার উপজেলার চরলক্ষ্যা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের খুদ্দারটেক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রুবেল নিজ ঘরের ভেতরে গলায় গামছা পেঁচিয়ে ফাঁস দেন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে আশপাশের লোকজনকে খবর দেন।
নিহতের পরিবারের দাবি, রুবেল দীর্ঘদিন ধরে নেশায় আসক্ত ছিলেন। পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মানসিক চাপে থাকায় তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
খবর পেয়ে কর্ণফুলী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল সম্পন্ন করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনুর আলম জানান, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।