কর্ণফুলীতে দেয়াল ধসে নিহত ১, আহত ৩

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা ইউনিয়নের আহছানিয়া পাড়ায় অতিবৃষ্টির কারণে দেয়াল ধসে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন।
বুধবার (২৯ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে শিকলবাহা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দেলোয়ারা বেগম (৬০)। আহতদের মধ্যে দুই শিশু ও এক ভ্যানচালক রয়েছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দেয়ালটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল। কিন্তু দেওয়ালের মালিক এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়াতে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। বুধবার বিকেলে ভ্যান থেকে তরকারি কেনার সময় হঠাৎ পাশের দেয়ালটি ধসে পড়ে বৃদ্ধা, ভ্যানচালক ও দুই শিশুর ওপর। স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। অন্যরা চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।
কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনূর আলম জানান, ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।