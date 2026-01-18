সোমবার, ১৯ জানুয়ারী ২০২৬, ০৬:৪১ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

কর্মসূচি শেষে নিজেদের ফেলা আবর্জনা পরিষ্কার করল ছাত্রদল

  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৯ জানুয়ারী, ২০২৬
কর্মসূচি শেষে নিজেদের ফেলা আবর্জনা পরিষ্কার করল ছাত্রদল



‎ঢাকা: ‎রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের সামনে দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন শেষে এক ব্যতিক্রমি ও ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। কর্মসূচি চলাকালে নিজেদের ফেলে দেওয়া পানির বোতল, কাগজের টুকরো ও অন্যান্য আবর্জনা নিজেরাই পরিষ্কার করেছেন তারা।

‎রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাতে কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরপরই ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ঝাড়ু ও বস্তা হাতে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নামতে দেখা যায়।

সকাল থেকেই নির্বাচন কমিশনের সামনে ৩টি দাবিতে ঘেরাও কর্মসূচি পালন করছিল ছাত্রদল। দিনভর সহস্রাধিক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে ওই এলাকায় পানির বোতল, বিস্কুটের প্যাকেট ও নানা কাগজের স্তূপ জমে যায়। সাধারণত রাজনৈতিক কর্মসূচি শেষে রাস্তা আবর্জনাময় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেলেও, আজ দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র।

‎কর্মীরা জানান, সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্দেশে তারা এই পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালিয়েছেন। কোনো পরিচ্ছন্নতা কর্মীর জন্য অপেক্ষা না করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো এলাকা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন তারা।

উল্লেখ্য, রোববার সকালে তিন বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে পূর্ব নির্ধারিত ‘নির্বাচন কমিশন কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি’ পালন করতে এসে এদিন সকাল সাড়ে ১১টার দিকে তারা নির্বাচন ভবনের সামনের সড়কে বসে পড়েন ছাত্রদল নেতাকর্মীরা।

‎নির্বাচন কমিশন ভবনের সামনের এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির। এ কর্মসূচিতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, ঢাকা মহানগর উত্তর, ঢাকা মহানগর দক্ষিণসহ বিভিন্ন থানা পর্যায়ের সহস্রাধিক নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

‎ছাত্রদলের ৩ দফা দাবিগুলো হলো-

‎১. তফসিল পুনর্নির্ধারণ: বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং সকল দলের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে নির্বাচনি তফসিল নতুন করে ঘোষণা করা।

‎২. বিতর্কিত কর্মকর্তাদের অপসারণ: মাঠ প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে থাকা বিতর্কিত ও বিশেষ একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী কর্মকর্তাদের অবিলম্বে প্রত্যাহার করা।

‎৩. নির্দলীয় তদারকি: নির্বাচনের সময় সব প্রার্থীর জন্য লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিশ্চিত করা এবং বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের ওপর হয়রানি বন্ধ করা।

‎পরে ইসিতে সিনিয়র সচিবে সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে আজকের কর্মসূচি স্থগিত করে, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চলমান রাখার ষোষণা দেওয়া হয়।

ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব জানান, আগামীকাল সোমবার সকাল ১১ টা থেকে ইসির সামনে তাদের অবস্থান কর্মসূচি চলবে।





Source link

