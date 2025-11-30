কারাবন্দি হলমার্কের এমডি তানভীর মারা গেছেন – Corporate Sangbad

নিজস্ব প্রতিবেদক : ঋণ জালিয়াতির মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হলমার্ক গ্রুপের এমডি তানভীর মাহমুদ (৫৫) কারাবন্দি অবস্থায় মারা গেছেন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের ৬০২ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার।
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ জানান, এদিন দুপুর দেড়টার দিকে অসুস্থতাবোধ করলে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিকেল চারটায় তাকে ঢামেকের ছয় তলার ৬০২ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। পরে রাত সাড়ে ১০টার দিকে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে তিনি কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হাঁপানি ও অন্যান্য শ্বাসকষ্টজনিত জটিলতা ছিল তার।
তানভীর মাহমুদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাজী কালু মাহমুদের ছেলে। তার কয়েদি নং-৬৩৭৩/এ। তিনি রমনা থানা ও কাফরুল থানার মামলায় দীর্ঘদিন কারাগারে কয়েদি হিসেবে ছিলেন।
তানভীর যে মামলায় কারাবন্দি ছিলেন, সেটি প্রায় এক যুগ আগের। অস্তিত্বহীন কোম্পানির নামে ঋণ নিয়ে ১০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ওই মামলা হয়। এ মামলায় ২০২৪ সালের ১৯ জুন রায় দেয় আদালত। এতে তানভীর মাহমুদ এবং তার স্ত্রী ও কোম্পানির চেয়ারম্যান জেসমিন ইসলামসহ ৯ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ঢাকার প্রথম বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. আবুল কাশেম এ রায় ঘোষণা করেন।