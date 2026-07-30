কালিয়াকৈরে ইন্টারনেট লাইনে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, দুই হাত হারালেন তরুণ সোহান হাসপাতালের বেডে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই, থানায় অভিযোগ

শাকিল হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি:
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ইন্টারনেট লাইনের কাজ করতে গিয়ে উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই হাত হারিয়েছেন ২০ বছর বয়সী তরুণ মো. সোহান। বর্তমানে তিনি ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
সোহান কালিয়াকৈর উপজেলার চান্দরা পলানপাড়া এলাকার রকি আহমেদের ছেলে। পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে তিনি স্থানীয় ইন্টারনেট ও ডিশ ব্যবসায়ী হানিফ ও তারেকের অধীনে কাজ করতেন।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত ২৩ মে ২০২৬ দুপুরে উপজেলার খাড়াজোড়া এলাকায় ইকোনিটস গার্মেন্টসের সামনে ইন্টারনেট লাইনে ত্রুটি দেখা দিলে সোহানকে বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে লাইন মেরামতের নির্দেশ দেওয়া হয়। সোহান প্রথমে উঠতে অনীহা প্রকাশ করলেও তাকে জোরপূর্বক খুঁটিতে উঠানো হয় বলে পরিবারের অভিযোগ।
খুঁটিতে ওঠার পরপরই তিনি উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে গুরুতর দগ্ধ হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা প্রায় ৩০ মিনিটের চেষ্টায় তাকে উদ্ধার করেন।
প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে এবং পরে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, দুই হাত সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়ায় জীবন রক্ষায় উভয় হাত কেটে ফেলতে হয়েছে। এছাড়া ঘাড়, বুক ও পায়ের বিভিন্ন অংশেও গুরুতর দগ্ধ হয়েছে।
এ ঘটনায় রকি আহমেদ বাদী হয়ে কালিয়াকৈর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে ভাতারিয়া পূর্বপাড়া এলাকার হানিফ (৩০), পিতা- আব্দুর রহিম এবং তারেক (৩০), পিতা- কবির হোসেনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, “লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।
ঘটনার পর থেকে সোহানের পরিবার অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করে আসছে।