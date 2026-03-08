সোমবার, ০৯ মার্চ ২০২৬, ১২:২৭ পূর্বাহ্ন
রাজশাহীতে ভেজাল লাচ্চা সেমাই তৈরি করায় জরিমানা শ্যামনগরে গাবুরাতে ৪টি মৌজাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন কালিয়াকৈরে গাড়ীর চাপায় এক পথচারী নিহত কালিয়াকৈরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত ‎কুতুবদিয়ায় বাপার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত বাকেরগঞ্জে মেয়র প্রার্থী বিএনপি নেতা হারুন সিকদারের উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল নির্জন লাউয়াছড়া বনে কালনি ট্রেন এক ঘন্টা কাটালো! শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট,যুবসেনা ও ছাত্রসেনার বদর দিবস পালিত ওয়াহিদ সিদ্দেক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের ইফতার মাহফিল ৬৫০ ওল্ড প্ল্যাসিডিয়ানের অংশগ্রহণে ওপিএ ইফতার মাহফিল ২০২৬ অনুষ্ঠিত
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈরে গাড়ীর চাপায় এক পথচারী নিহত

  • আপডেট সময়: রবিবার, ৮ মার্চ, ২০২৬
কালিয়াকৈরে গাড়ীর চাপায় এক পথচারী নিহত

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর ( গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা এলাকায় দ্রুতগামী বাসের চাপায় খন্দকার সোহেল রানা নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

রবিবার (৮ মার্চ) বিকেলে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা ওয়ালটন মাইক্রোটেক কারখানার সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সোহেল রানা ওয়ালটন মাইক্রোটেক কারখানায় কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিকেলে কারখানা থেকে বের হওয়ার সময় বা রাস্তা পারাপারের সময় রাজধানীগামী একটি যাত্রীবাহী বাস বেপরোয়া গতিতে এসে সোহেল রানাকে চাপা দেয়। এতে তিনি বাসের নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

